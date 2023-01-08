"Где мои награды?": Лолита набросилась на Зеленского

Лолита Милявская решила высмеять попадание в санкционный список.

Лолита набросилась на Зеленского / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 119 российских артистов, которые поддержали военную агрессию РФ.

В список попала и Лолита Милявская, которая ранее признавалась в любви украинскому лидеру, сейчас резко поменяла свое мнение. Скандальная певица решила высмеять попадание в санкционный список.

"Только собиралась сексом заниматься, приятель прислал мне список всех, кому что-то запретили в Украине. Я посмотрела, нашла себя. Там самое интересное было, от чего пропала эрекция мгновенно, что теперь мне нельзя ни на каких судах в водах Украины колыхаться, и даже на военных почему-то написано нельзя, а я и не сильно собиралась", - заявила певица.

Больше всего ее "насмешило" требование о возвращении наград.

"Слушайте, пожалуйста, дайте мне эти награды. Я попользуюсь ими немножко и верну. Пожалуйста. Где мои награды? Что уже распилили? Люди, ну не занимайтесь фигней. Ну чего вы добились? Просто лишили меня эрекции", - заявила Лолита.

Санкции против российских звезд

7 января на сайте президента Украины был опубликован указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции.

Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комик Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.

Российским артистам запрещены все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы в Украине. Санкции против всех будут действовать 10 лет.

Напомним, ранее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

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