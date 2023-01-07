"У нас вся Россия находится во всех списках": Петросян и другие россияне очумели от санкций Украины

Народный артист России Владимир Винокур не поверил, что его внесли в санкционный список в Украине.

Санкции против российских артистов / соцсети, pixabay

Сегодня, 7 января, Украина ввела санкции против 119 российских артистов. Несколько россиян, которые поддерживают диктатора Путина и войну в Украине очумели от санкций.

Персональные санкции на десять лет ввели против российского артиста эстрады Евгения Петросяна.

"Реакция нормальная. Бурных эмоций не вызвала", - заявил Петросян росСМИ.

А вот народный артист России Владимир Винокур очумел от новости.

"Вы что, серьезно со мной разговариваете? Я как раз после концерта и еще не готов к таким жутким, плоским шуткам. Даже обсуждать это не хочу", – сообщил артист.

Российский саксофонист Игорь Бутман и вовсе заявил, что вся Россия в санкционных списках.

"Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал, в "Миротворце". По-моему, у нас вся страна находится во всех списках. Ничего особенного нет", – шокировал он россиян.

А вот российский актер Виктор Сухоруков признался, что не понимает почему его внесли в санкционный список и заявил, что Зеленский ему якобы завидует.

"Тут ничего больше сказать не могу. Я даже не понимаю этой темы. Ну, подписал, слава Богу, может быть, он и знает, кто такой Сухоруков. Я-то не знаю, кто такой Зеленский, в глаза не видел", – заявил обиженный российский артист.

Санкции против российских звезд

7 января на сайте президента Украины был опубликован указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции.

Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комик Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.

Российским артистам запрещены все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы в Украине.

Санкции против всех будут действовать 10 лет.

Напомним, ранее, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

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