Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

Максим Галкин назвал условие, при котором вместе с Пугачевой приедут в Украину.

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Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

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Максим Галкин начал говорить на украинском

При каком условии он женой приедут в Украину

Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкини, которые выступают против войны, готовы приехать в Украину с концертом.

Такое заявление сделал муж Примадонны изданию Новини Live.

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Галкин поделился, что уже изучает украинский язык, хоть и немного растерялся, отвечая на вопросы.

"Да, я начал изучать", - ответил Галкин на украинском.

Также он отметил, что в войне России против Украины он вместе с женой поддерживают именно нашу страну.

"Как можем, так и поддерживаем", - снова на украинском сказал артист.

По его словам, вместе с Примадонной он не против приехать в Украину, но есть нюанс.

"Обязательно. Приедем. Если разрешат", - заявил артист.

Максим Галкин - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

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На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

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О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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