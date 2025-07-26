Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

Вы узнаете:
- Максим Галкин начал говорить на украинском
- При каком условии он женой приедут в Украину
Российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкини, которые выступают против войны, готовы приехать в Украину с концертом.
Такое заявление сделал муж Примадонны изданию Новини Live.
Галкин поделился, что уже изучает украинский язык, хоть и немного растерялся, отвечая на вопросы.
"Да, я начал изучать", - ответил Галкин на украинском.
Также он отметил, что в войне России против Украины он вместе с женой поддерживают именно нашу страну.
"Как можем, так и поддерживаем", - снова на украинском сказал артист.
По его словам, вместе с Примадонной он не против приехать в Украину, но есть нюанс.
"Обязательно. Приедем. Если разрешат", - заявил артист.
Максим Галкин - последние новости
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
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На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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