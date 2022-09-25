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Гагарина осталась без бровей

25 сентября 2022, 13:31

Поддержавшая войну Полина Гагарина провела неудачный эксперемент.

Полина Гагарина
Полина Гагарина / скриншот

Российская певица Полина Гагарина, которая поддерживает войну в Украине, лишилась бровей.

Дело в том, что любительница путинского режима решила подхватить тренд отбеливания волос и бровей.

В режиме онлайн продемонстрировала своим поклонника, как ей осветляют брови. При этом не скрыла, что переживает за их состояние, опасаясь, что они "отвалятся".

Ее брови стали настолько светлыми, что их не видно на лице Полины Гагариной.

Полина Гагарина
Полина Гагарина / скриншот

Россияне, увидев это чудо, решили добить знаменитость, накинувшись на нее в комментариях. В основном их претензии сводились к тому, что звезда подурнела и стала бледной.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что пропутинская певица Полина Гагарина отличалась мерзостью еще до начала вторжения РФ в Украину.

Также мы писали, что украинская модель и телеведущая Катя Осадчая обратилась с гневным сообщением к Полине Гагариной, которую за выступление в Лужниках назвала продолжательницей политики Гитлера.

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Автор: Сергей Кущ
Полина Гагарина новости шоу бизнеса
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