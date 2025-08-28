Фотографическое сходство: Джанабаева засветила кроху-дочь от Меладзе

Вкратце:
- Альбина Джанабаева запостила сэлфи с дочерью от Валерия Меладзе
- Девочка очень похожа на свою мать
В апреле 2021 года певица Альбина Джанабаева в третий раз стала мамой. У нее появилась дочь от Валерия Меладзе - девочку назвали Агатой.
Долгое время звездные родители скрывали малышку от общественности, и лишь недавно изредка стали делиться кадрами с ребенком. Так в блоге Альбины в Instagram появилось милое сэлфи с Агатой.
В кадре мама и дочь в солнцезащитных очках мило улыбаются в камеру. Девочка крепко обнимает маму за шею. Стоит отметить, что четырехлетняя Агата очень похожа на Джанабаеву в детстве.
О персоне: Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
