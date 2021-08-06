Финалистка Холостяка удивила невероятной фигурой в нескромном наряде

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

Финалистка шоу Холостяк 2020 Дана Оханская поднимает настроение подписчикам с самого утра, и балует их новыми пляжными фото, на которых выгуливает красное бикини.

Дана Оханская в Instagram похвалилась стройной фигурой и соблазнительными ножками, очень удачно выгнувшись для фотографа.

Девушка смогла продемонстрировать все достоинства своей фигуры, попав в лучший ракурс от фотографа.

"Лучшие вещи в жизни - бесплатные. Согласны?", - обратилась она к поклонникам.

Дана Оханская / instagram.com/dana_okhanska/

"Классная", "Звичайно, так і є, головне вміти помічати всі неймовірні моменти життя", "Сексуальная", "Огонь", "Красотка", "Надзвичайно красиво. Червоний - це твій, Данусю, колір", - пишут в комментариях.

Ранее Лилия Ребрик удивила красотой в крошечном бикини.