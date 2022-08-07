"Федя решил уйти": выяснилась причина ухода Добронравова со Сватов

Федор Добронравов

Российский артист Федор Добронравов , который поддерживает российских оккупантов, не будет сниматься в новом сезоне популярного украинского сериала "Сваты".

60-летний актер отказался сыграть в продолжении комедийного сериала, рассказал режиссер Эдуард Радзюкевич.

"Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит", - рассказал режиссер.

Напомним, Добронравова в "Сватах" может заменить его дублер Сергей Сманцев.

По словам каскадера, в реальности кинозвезда такой же простой и добрый человек, как и его герой - Иван Будько. Дублер поделился мнением и об остальных актерах комедии: все артисты сериала очень энергичные, в реальной жизни они схожи со своими персонажами на экране.

Также сообщалось, что Добронравов отреагировал на заявление украинской актрисы Анны Кошмал, которая внесла артиста в свой личный черный список.

В такой список попали ее коллеги по сериалу "Сваты", которые поддерживают российскую агрессию и военное вторжение на территорию Украины.

Читайте также: