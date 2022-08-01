В новых "Сватах" сыграет дублер Добронравова

Федор Добронравов не будет играть в новом сезоне/ akter1

Российский артист Федор Добронравов, который поддерживает российских-солдат убийц, уничтожающих украинский народ, не будет сниматься в новом сезоне популярного украинского сериала "Сваты".

В частности, артист ранее заявил, что якобы он устал и больше не хочет сниматься в продолжении кино.

Вместо него, по информации ФАН, на эту роль согласился дублер Федора Добронравова Сергей Сманцев.

Читайте также"Неблагодарная и подлая": Валюха из Сватов оскорбила Анну Кошмал

По словам каскадера, в реальности кинозвезда такой же простой и добрый человек, как и его герой — Иван Будько. Дублер поделился мнением и об остальных актерах комедии: все артисты сериала очень энергичные, в реальной жизни они схожи со своими персонажами на экране.

Дублер Добронравова Сергей Сманцев. Фото 53news.ru

Напомним, ранее Добронравов отреагировал на заявление украинской актрисы Анны Кошмал, которая внесла артиста в свой личный черный список.

В такой список попали ее коллеги по сериалу "Сваты", которые поддерживают российскую агрессию и военное вторжение на территорию Украины.