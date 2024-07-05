"Ей предлагали миллионы": экс-директор Софии Ротару раскрыл тайну певицы

Экс-директор Софии Ротару рассказал, что российские бизнесмены не хотели жить на вилле артистки в Крыму.

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София Ротару не хотела сдавать в аренду свой отель / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Бывший директор украинской певицы Софии Ротару, которая оборвала все связи с террористической Россией и сейчас живет в Киеве, Сергей Лавров заявил, что бизнесмены и олигархи игнорировали ее виллу в Крыму.

Как сообщает росСМИ PROZVEZD, гостиница "София", которая находится в Ялте не приносила звезде стабильной прибыли.

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"Ей предлагали миллионы за аренду – там же самое проходное место в Ялте, самый центр города. Но она сказала: "Нет, я хочу маленький, уютный отель". У нее всего семь номеров – много денег не заработаешь. А вкладывала она очень много", – сказал Лавров.

Также Лавров отметил, что цены на проживание были достаточно высокими и только бизнесмены и олигархи смогли бы позволить отдых в "Софии".

"Там есть большая проблема – нет частного пляжа и просторной территории вокруг. Получается, ты платишь огромные деньги за проживание в гостинице, но у тебя нет ни отдельного пляжа, ни закрытой территории, где можно было отдохнуть", – заявил Сергей.

инфографика, София Ротару, Ротару / Главред

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





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