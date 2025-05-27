"Ей нужны наши молитвы": Шакира сильно упала на сцене

48-летняя звезда не смогла удержаться на ногах.

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Шакира сейчас - певица сильно упала на сцене в Монреале / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira

Вкратце:

Шакира сейчас в концертном туре

Выступление в Канаде для артистки омрачилось серьезным падением

Колумбийская певица Шакира с февраля 2025 года находится в международном концертном туре "Las Mujeres Ya No Lloran" в поддержку выхода ее 12-го студийного альбома. Это первое такое турне артистки за последние семь лет, поэтому она старается выкладываться на все сто.

Увы, даже у таких профессионалов на сцене случаются конфузы. Как сообщает издание People, 20 мая в Монреале, Канада, Шакира во время исполнения песни "Whenever, Wherever" поскользнулась и сильно упала на одно бедро.

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Певица тут же подскочила и продолжила номер - если бы не ее серьезная физическая подготовка, она могла бы получить серьезную травму, которая поставила бы крест не только на ближайших концертах, но и на всем туре. К счастью, после падения Шакира в порядке.

Не разбилось и ее умение посмеяться над собой: видео неловкого момента она самолично выложила в своем блоге в Instagram. Позже ролик разлетелся по социальным сетям. В частности его активно комментируют в Х: "Она такая настоящая! Вместо того чтобы стыдиться, она решила поделиться этим сама. Королева, если хотите знать мое мнение", "Надеюсь, с ней все в порядке? Береги себя, моя большая крошка", "В течение нескольких месяцев все внимание приковано к ней, так что ей нужны наши молитвы о приливе сил", "Она справилась с этим, как босс, которым она и является", "Отличный пример стойкости! Надеюсь, она не покалечилась" и т.д.

Shakira shared last night’s fall via Instagram. ?pic.twitter.com/qZdsUU67Kb — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) May 21, 2025

В комментариях поклонники поддержали Шакиру / x.com/shakirastuff_

В комментариях поклонники поддержали Шакиру / x.com/shakirastuff_

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