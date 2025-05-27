Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Ей нужны наши молитвы": Шакира сильно упала на сцене

Анна Подгорная
27 мая 2025, 23:31
13
48-летняя звезда не смогла удержаться на ногах.
Шакира
Шакира сейчас - певица сильно упала на сцене в Монреале / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira

Вкратце:

  • Шакира сейчас в концертном туре
  • Выступление в Канаде для артистки омрачилось серьезным падением

Колумбийская певица Шакира с февраля 2025 года находится в международном концертном туре "Las Mujeres Ya No Lloran" в поддержку выхода ее 12-го студийного альбома. Это первое такое турне артистки за последние семь лет, поэтому она старается выкладываться на все сто.

Увы, даже у таких профессионалов на сцене случаются конфузы. Как сообщает издание People, 20 мая в Монреале, Канада, Шакира во время исполнения песни "Whenever, Wherever" поскользнулась и сильно упала на одно бедро.

видео дня

Певица тут же подскочила и продолжила номер - если бы не ее серьезная физическая подготовка, она могла бы получить серьезную травму, которая поставила бы крест не только на ближайших концертах, но и на всем туре. К счастью, после падения Шакира в порядке.

Не разбилось и ее умение посмеяться над собой: видео неловкого момента она самолично выложила в своем блоге в Instagram. Позже ролик разлетелся по социальным сетям. В частности его активно комментируют в Х: "Она такая настоящая! Вместо того чтобы стыдиться, она решила поделиться этим сама. Королева, если хотите знать мое мнение", "Надеюсь, с ней все в порядке? Береги себя, моя большая крошка", "В течение нескольких месяцев все внимание приковано к ней, так что ей нужны наши молитвы о приливе сил", "Она справилась с этим, как босс, которым она и является", "Отличный пример стойкости! Надеюсь, она не покалечилась" и т.д.

В комментариях поклонники поддержали Шакиру
В комментариях поклонники поддержали Шакиру / x.com/shakirastuff_
В комментариях поклонники поддержали Шакиру
В комментариях поклонники поддержали Шакиру / x.com/shakirastuff_

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Бен Аффлек, который недавно вновь стал холостяком, ревнует свою бывшую девушку Ану де Армас к другому голливудскому актеру - Тому Крузу.

Также в западных СМИ появились слухи о том, что 64-летний голливудский актер Дэвид Духовны тайно женился на 31-летней продавщице смузи, с которой встречался до этого 8 лет.

Читайте также:

Кто такая Шакира?

Шакира Изабель Мебарак Риполь - колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель, сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Шакира новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обращение Трампа к Путину и новые переговоры: главные новости Украины (дайджест)

Обращение Трампа к Путину и новые переговоры: главные новости Украины (дайджест)

22:06Война
"Они в России должны почувствовать последствия": Зеленский готовит зеркальные ответы

"Они в России должны почувствовать последствия": Зеленский готовит зеркальные ответы

21:19Политика
Что на самом деле произошло с генералом Суровикиным и где он сейчас - отчет разведки

Что на самом деле произошло с генералом Суровикиным и где он сейчас - отчет разведки

21:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибку

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

"Я ошибался": одиночка Агутин сделал признание о Варум

"Я ошибался": одиночка Агутин сделал признание о Варум

Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Скорпионам - выбрать радость, Весам - большие перемены

Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Скорпионам - выбрать радость, Весам - большие перемены

Последние новости

23:31

"Ей нужны наши молитвы": Шакира сильно упала на сцене

23:27

Это не "разочарование", а сигнал Кремлю: Госдеп объяснил заявления Трампа о Путине

23:17

"Уменьшаю бухич": бывшая Потапа рассказала, как худеет, если вес стоит на месте

22:47

"Со своим": Вера Брежнева показала кольцо на безымянном пальце

22:16

Получит ли Украина Taurus после визита Зеленского в Германию: подробности

Санкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист НекрасовСанкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист Некрасов
22:06

Обращение Трампа к Путину и новые переговоры: главные новости Украины (дайджест)

22:03

"Ему очень сильно прилетает": какие проблемы у сына Потапа

21:19

"Они в России должны почувствовать последствия": Зеленский готовит зеркальные ответы

21:17

Не ждите, пока загорится лампочка: эксперт раскрыл опасность низкого уровня топлива

Реклама
21:13

Что на самом деле произошло с генералом Суровикиным и где он сейчас - отчет разведки

21:01

Через четыре месяца после развода: Джессика Альба завела новый роман

20:54

Будут лить сильные дожди с грозами: стало известно, сколько продлятся осадки

20:48

В Украине могут смягчить ограничения на выезд за границу: министр рассказал детали

20:37

Знают единицы: кому категорически нельзя есть редиску и почемуВидео

20:18

Лук будет крупным и сочным: простой рецепт подкормки, который может сделать каждыйВидео

20:10

РФ сейчас в выгодной позиции: эксперт назвал единственный способ разгромить РоссиюВидео

19:58

США имеют "хороший" мирный план, который не нравится ни Украине, ни РФ - Келлог

19:29

Синоптики предупреждают об опасности: какие регионы атакует шторм

19:15

Зачем хранить соль в холодильнике: блогерша дала неожиданный ответ

18:58

"Играет с огнем": Трамп жестко обратился к Путину и заявил о "плохих вещах" для РФ

Реклама
18:57

Цены на А-95 летят вверх: где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензин

18:47

У Трампа остался рычаг: в ОП рассказали, что может заставить Путина к переговорам

18:40

В Ватикане озвучили план завершения войны в Украине - Папа Римский назвал нюанс

18:27

РФ накопила войска возле северных областей Украины: какая существует угроза

18:17

Можно ли забирать вещи с кладбища: священник удивил ответомВидео

18:09

Теплый пол без ошибок - что стоит знать перед монтажом

18:04

"Там надо притираться": Наталья Валевская раскрыла подробности нового романа

17:59

В РФ начнутся репрессии против россиян, поддерживающих войну - в чем причинаВидео

17:53

Станция-призрак: какую киевскую станцию метро так и не открыли для пассажировВидео

17:53

Могут не пропустить: что нельзя провозить с собой через границу в 2025 году

17:37

Компенсации за коммунальные услуги: правительство утвердило важное решение

17:37

Кого ни в коем случае нельзя пускать в дом 28 мая: строгие приметы и запреты

17:26

Встреча Трампа, Зеленского и Путина: в США назвали страну для переговоров

17:23

РФ готовится подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме – NYT

17:15

США получили условия Украины для сделки с Россией: у Трампа пригрозили КремлюВидео

17:14

Невероятная загадка для самых умных: чем отличаются 2 котят

17:12

Потап назвал свою настоящую национальность: "Во мне это четко видно"

17:09

Не только в Украине: где в мире украинский язык является официальным

17:01

Доллар непрерывно растет, а евро может побить "рекорд": новый курс валют

16:53

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала магнитная буря

Реклама
16:48

Россияне нацелились на важный город: Братчук сказал, в чем опасность

16:38

Драконовские требования: источник рассказал, чего хотела Маркл от обложки Voguе

16:31

Вместо охлажденного мяса – замороженное: МОУ готовит оптимизацию меню в ВСУ

16:29

РФ расширяет зону боевых действий: в ВСУ раскрыли данные о ситуации на Сумщине

16:25

Трамп понял, что Путин считает его идиотом, это шанс закончить войну - полковник Британии

16:22

В Украине резко усиливают мобилизацию: что изменилось и кто потеряет бронь с 28 маяВидео

16:06

Как быстро очистить утюг от грязи: простой лайфхак с лимонной кислотой

15:56

"Возлюбленная" Melovin неизлечимо больна - детали

15:40

Почему 28 мая нельзя ничего давать в долг: какой праздник и день ангела

15:30

"В Стамбуле очень хорошо": в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихАни ЛоракВиталий КозловскийКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять