"Ей легко дашь 33": 17-летняя внучка Маслякова перебрала с пластикой - Сеть удивлена

Несмотря на свой юный возраст, девушка продолжает ходить к пластическим хирургам.

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Тая сделала много пластических операций и навсегда изменила черты лица, утверждают эксперты / Коллаж Главреда. Фото: Инстаграм Таисии, Википедия, karusel-tv

17-летняя внучка телеведущего-путиниста Александра Маслякова Таисия продолжает шокировать публику печальными последствиями походов к пластическим хирургам. Недавно она выложила видео с распухшими от "уколов красоты" губами.

Подписчики уже не узнают девушку, некоторые "дают" ей 20 и 30 лет.

Специалисты пишут, что Таисия, вероятно, удалила жировые мешки под глазами, подтянула линию бровей, подрезала край носа и удалила "комки Биша".

видео дня

Примечательно, что на фоне участившихся негативных комментариев в Сети девушка стала меньше выкладывать новые снимки в Instagram.

Но под последними фотографиями ее подписчики еще раз переспрашивали, действительно ли Таисии 17 лет.

Кто эти люди, которые пишут о красоте? У вас точно все в порядке с головой, ребята?)

35 лет можно спокойно дать.

Какая взрослая, медики поработали качественно, все увеличили и накачали!!!

17 лет, что же вы с собой делаете? Вам уже по фото лет 35. Остановись, девочка.

Ну лет 20 накинула точно! Откуда такое желание у молоденькой девочки казаться тётенькой?

Кто такая Таисия Маслякова? Таисия - дочь Александра Маслякова-младшего - сына телеведущего-путиниста. Уже с детства она начала проявлять творческие способности. В три года она стала солисткой ансамбля "Непоседы", а в 11 – ведущей детского "КВН". Какое-то время Таисия не появлялась в медийном пространстве.

Семья Масляковых - последние новости

Как писал Главред, Александр Масляков старший - многолетний ведущий российского "Клуба веселых и находчивых" публично поддерживает президента террористической России. Он много лет подряд был его доверенным лицом на выборах.

Младший Масляков в свою очередь в 2023 году приехал на оккупированную Донетчину и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО". Среди городов, где были концерты, был разрушенный российской армией Мариуполь.

В апреле 2024 года стало известно, что Александр Масляков отошел от работы в КВН из-за неоперабельной опухоли в лёгких.

Таисия Маслякова - внучка телеведущего - уже давно и серьезно корректирует свою внешность. Таю подозревают в филлерах в губах, скулах и подбородке, пластике груди и "лисьих глазках", писал Главред в мае 2024 года.

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