"Ей легко дашь 33": 17-летняя внучка Маслякова перебрала с пластикой - Сеть удивлена

17-летняя внучка телеведущего-путиниста Александра Маслякова Таисия продолжает шокировать публику печальными последствиями походов к пластическим хирургам. Недавно она выложила видео с распухшими от "уколов красоты" губами.
Подписчики уже не узнают девушку, некоторые "дают" ей 20 и 30 лет.
Специалисты пишут, что Таисия, вероятно, удалила жировые мешки под глазами, подтянула линию бровей, подрезала край носа и удалила "комки Биша".
Примечательно, что на фоне участившихся негативных комментариев в Сети девушка стала меньше выкладывать новые снимки в Instagram.
Но под последними фотографиями ее подписчики еще раз переспрашивали, действительно ли Таисии 17 лет.
- Кто эти люди, которые пишут о красоте? У вас точно все в порядке с головой, ребята?)
- 35 лет можно спокойно дать.
- Какая взрослая, медики поработали качественно, все увеличили и накачали!!!
- 17 лет, что же вы с собой делаете? Вам уже по фото лет 35. Остановись, девочка.
- Ну лет 20 накинула точно! Откуда такое желание у молоденькой девочки казаться тётенькой?
Кто такая Таисия Маслякова?
Таисия - дочь Александра Маслякова-младшего - сына телеведущего-путиниста. Уже с детства она начала проявлять творческие способности. В три года она стала солисткой ансамбля "Непоседы", а в 11 – ведущей детского "КВН".
Какое-то время Таисия не появлялась в медийном пространстве.
Семья Масляковых - последние новости
Как писал Главред, Александр Масляков старший - многолетний ведущий российского "Клуба веселых и находчивых" публично поддерживает президента террористической России. Он много лет подряд был его доверенным лицом на выборах.
Младший Масляков в свою очередь в 2023 году приехал на оккупированную Донетчину и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО". Среди городов, где были концерты, был разрушенный российской армией Мариуполь.
В апреле 2024 года стало известно, что Александр Масляков отошел от работы в КВН из-за неоперабельной опухоли в лёгких.
Таисия Маслякова - внучка телеведущего - уже давно и серьезно корректирует свою внешность. Таю подозревают в филлерах в губах, скулах и подбородке, пластике груди и "лисьих глазках", писал Главред в мае 2024 года.
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