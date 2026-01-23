Евровидение-2026: названы имена ведущих Национального отбора

Кратко:
- Ведущими Нацотбора-2026 будут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко
- Анна Тульева станет ведущей зоны еврофанов
В субботу, 7 февраля 2026 года, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026. Постепенно организаторы раскрывают детали о конкурсе.
В частности, стало известно, кто будет ведущими шоу. Об этом сообщили в телеграм-канале "Евровидение. Украина".
Ведущими Национального отбора-2026 будут Леся Никитюк и официальный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко.
Анна Тульева станет ведущей зоны еврофанов, а также будет вести предшоу Нацотбора.
Леся Никитюк в своем Instagram коротко прокомментировала свою работу в Нацотборе-2026: "Намечтала".
Евровидение-2026 - главное
Национальный отбор-2026 определит, кто представит Украину на грядущем Евровидении в Вене в мае. Среди десяти финалистов конкурса оказались Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба. Победителя, который поедет на Евровидение-2026 еврофаны и авторитетное жюри выберет 7 февраля.
Отметим, как сообщал Главред, ранее стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
