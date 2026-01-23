Евровидение-2026: названы имена ведущих Национального отбора

Постепенно организаторы раскрывают детали о конкурсе.

Названы имена ведущих Национального отбора / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Ведущими Нацотбора-2026 будут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко

Анна Тульева станет ведущей зоны еврофанов

В субботу, 7 февраля 2026 года, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026. Постепенно организаторы раскрывают детали о конкурсе.

В частности, стало известно, кто будет ведущими шоу. Об этом сообщили в телеграм-канале "Евровидение. Украина".

Ведущими Национального отбора-2026 будут Леся Никитюк и официальный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко.

Анна Тульева станет ведущей зоны еврофанов, а также будет вести предшоу Нацотбора.

Леся Никитюк в своем Instagram коротко прокомментировала свою работу в Нацотборе-2026: "Намечтала".

Евровидение-2026 - главное

Национальный отбор-2026 определит, кто представит Украину на грядущем Евровидении в Вене в мае. Среди десяти финалистов конкурса оказались Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба. Победителя, который поедет на Евровидение-2026 еврофаны и авторитетное жюри выберет 7 февраля.

Отметим, как сообщал Главред, ранее стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

