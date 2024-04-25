Евровидение-2024: Украина удержалась в абсолютных лидерах рейтингов букмекеров

Подготовка к Евровидению-2024 выходит на финишную прямую - 68-ой международный музыкальный конкурс стартует уже через 12 дней. Меньше двух недель осталось до начала одной из главных музыкальных событий этого года.
Не удивительно, что предпочтения еврофанов уже более-менее стабилизировались - рейтинги букмекеров показывают довольно четкую картинку международных любимцев последние несколько недель. В пятерку лучших из лучших входят конкурсанты из Швеции, Хорватии, Нидерландов, Италии и Украины.
Стоит отметить, что в списке лидеров наибольший разрыв между первым и вторым местом - Швеция и Хорватия, и четвертым и пятым - Италия и Украина.
Что касается результатов первого полуфинала, в котором 7 мая выступит украинский дуэт alyona alyona & Jerry Heil, то ни у кого не возникает сомнений, что украинские конкурсанты получат свое место в гранд-финале Евровидения.
Меж тем в десятку потенциальных финалистов неожиданно ворвалась Австралия, потеснив при этом Португалию.
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.
Украина на Евровидении-2024 - подробности:
Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.
Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.
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