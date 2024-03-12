Евровидение-2024: организаторы объявили о кардинальных переменах в правилах

В первую очередь это коснулось голосования и выступлений "большой пятерки".

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Евровидение-2024 - новые правила / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

В мае шведский город Мальме примет у себя музыкальное событие года - Евровидение-2024. За два месяца до начала конкурса организаторы объявили про обновленные правила.

Об этом сообщает Суспільне. Раньше конкурсанты "большой пятерки" (Англия, Франция, Германия, Италия и Испания) и страны-хозяйки Евровидения выступали вживую лишь в финале. В 2024 году они будут выступать в полуфиналах. Так как они автоматически попадают в финал, на сцену они будут выходить в промежутках между номерами стран-участниц, которым за место в гранд-финале предстоит побороться.

Так, по результатам жеребьевки, 7 мая, в первом полуфинале выступят артисты из Великобритании, Германии и страны-хозяйки Евровидения-2024 Швеции. В во втором полуфинале, 9 мая, свои номера представят Франция, Испания и Италия.

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Кроме того изменятся правила зрительского голосования. Линии для голосования для еврофанов из стран-участниц откроются 11 мая перед тем, как на сцену выйдет первый финалист (раньше голосование открывалось после того, как отгремят все выступления).

Что же касается поклонников Евровидения из других стран, то на то, чтобы отдать голос за своего фаворита, у них будут целые сутки. Организаторы конкурса в этом году решили открыть линии для голосования после второй генеральной репетиции, которая, как правило, происходит в вечер перед гранд-финалом.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Ранее дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала, которая раскрыла свою беременность на Нацотборе-2024, элегантно намекнула на пол третьего ребенка.

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