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Евровидение-2024: букмекеры выдали оптимистичный прогноз для Украины

Анна Подгорная
10 апреля 2024, 13:30
Чем ближе начало конкурса, тем острее поклонники воспринимают потерю каждого процента.
Евровидение-2024
Украина в рейтинге букмекеров на Евровидении-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

С момента начала Национальных отборов на Евровидение-2024 турнирная таблица потенциальных победителей перенесла кардинальные перемены несколько раз. Рейтинг букмекеров каждую неделю преподносит еврофанам новые сюрпризы.

Топ-5 лидеров сейчас значительно опережают остальных конкурсантов. Разрыв между ними составляет минимум 6%, что за месяц до начала Евровидения-2024 является практически непреодолимым порогом.

Первая тройка фаворитов остается неизменной: Швейцария - 24%, Хорватия - 16%, Италия - 12. Стоит отметить, что между странами-лидерами также увеличился разрыв.

видео дня

Украина и Нидерланды, четвертое и пятое место в рейтинге соответственно, пока идут на равных. Шансы обеих стран на победу оценивают в 9%. При этом Украина держится в пятерке лучших уже больше двух недель.

Евровидение-2024
Украина в рейтинге букмекеров на Евровидении-2024 / eurovisionworld.com

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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