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"Евровидение-2023 будет в Украине 100%": министр культуры Ткаченко о подготовке к конкурсу

16 мая 2022, 16:31

Он уверен - мы имеем достаточно сил и опыта, чтобы реализовать свое право страны-победителя.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Евровидение-2023 будет стопроцентно происходить в Украине / facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 в прямом эфире на YouTube по будням с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране, привлекать специалистов различных отраслей и рассказывать истории земляков, которым удалось спастись от боевых действий.

В субботу Украина стала победительницей Евровидения-2022. Нашу страну представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам конкурса, страна-победительница получает право на проведение Евровидения в следующем году.

Однако в сети проходят дискуссии, насколько возможно эту организацию реализовать во время войны и в каком городе Украины проведут конкурс. Эксклюзивно в эфире Сніданку з 1+1 присоединился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он рассказал, что наша страна уже не впервые будет принимать конкурс, поэтому многие нюансы организации будут учтены.

"Главное – у нас есть опыт проведения двух конкурсов Евровидения. Поэтому организовать следующее для нас не будет проблемой. Как отвечают руководители Евровидения на вопрос где будет следующий конкурс: "Выдохните и празднуйте победу". Я думаю, мы сделаем все, чтобы будущее Евровидение состоялось в Украине", - прокомментировал Ткаченко.

На информацию о том, что уже свое желание подстраховать Украину в организации конкурса выразили Швеция и Испания, Ткаченко ответил категорически: "Финансовую помощь мы принимаем, но проводить Евровидение будем в Украине, 100%".

Кроме того, он подчеркнул, что после победы Kalush Orchestra ему с поздравлениями написали два министра культуры других стран, которые уже предложили финансовую помощь в организации музыкального конкурса.

В финале за зрительское голосование Украина получила максимальную оценку 12 баллов от 28 стран-участниц из 40. По словам министра культуры, этот результат демонстрирует, что Украину видят в Европе.

"Когда обсуждается сейчас вопрос о кандидатстве в члены ЕС, то это происходит не только из-за политических решений. Они видят социологические опросы, что люди, их избиратели, поддерживают европейский выбор Украины. Поэтому понятно, что во время войны они хотят продемонстрировать свою поддержку в телеголосовании", - отметил Ткаченко.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Евровидение-2023 будет стопроцентно происходить в Украине / facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Рискуя дисквалификацией на шоу, победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra, сказали ту самую заветную фразу на поддержку Азова и Мариуполя, которая заставила миллионы европейцев активно гуглить и узнавать детали войны в Украине. Сами азовцы признаются, что ждали поддержки от группы и когда ее услышали – выдохнули с облегчением.

Об этом Сніданку з 1+1 рассказал боец полка и командир пресс-службы "Азова" Дмитрий Казацкий. Он дал эксклюзивное интервью корреспондентке Наталке Щуки с блокадного завода "Азовсталь". Дмитрий - автор тех 10 фото раненых собратьев из полевого госпиталя на заводе, которые облетели весь мир.

По словам Дмитрия, делая эти фото, он ожидал от бойцов увидеть совсем другие эмоции.

"Ожидал увидеть в глазах боль, слабость. Но, несмотря ни на что, я увидел в них силу, силу держаться, улыбаться. Они шутят между собой, даже насчет ранения. Это довольно специфический юмор у военных", - признался Казацкий.

Сейчас Дмитрий уже более 80 дней вместе с другими защитниками Мариуполя держит оборону на заводе "Азовсталь". Ежедневно россияне обстреливают наших защитников с воздуха, моря и земли. Они держатся и радуются каждой позитивной новости, однако несут потери.

"Самое страшное - это потеря собратьев. Это определенная потеря надежды, потому что ты понимаешь, что это твои друзья, с которыми довольно долгое время ты был бок о бок. С которыми вчера общался, и даже час спустя – а сейчас их все, нет", - отметил боец.

Сейчас бойцы держат оборону в нечеловеческих условиях, без питьевой воды, есть только техническая. Также заканчивается еда. По словам Дмитрия, часто бывают очень элементарные желания, например – кусочек черного хлеба. При этом бойцы радуются, что на "Большой Земле", как между собой они называют Украину, это желание легко осуществить.

Сильнейшую моральную поддержку для бойцов пытаются оказать их мамы. Мама Дмитрия Ирина по возможности всегда на связи с сыном, не дает себе расклеиться, ведь все время поддерживает его морально. Говорит, что несколько раз переписывает СМС для Дмитрия, поскольку не хочет хоть одним словом дать своему ребенку даже каплю безнадежности.

Гарнизон "Мариуполь" в окружении и ждет процедуру "экстракшн" - вывода в третью страну. Наши бойцы и их матери верят, что это возможно.

Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.

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шоу-бизнес Евровидение Оборона Мариуполя Азовсталь новости шоу бизнеса Евровидение-2022 Мариуполь Евровидение-2023
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