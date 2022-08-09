Евгений Клопотенко рассказал о близкой дружбе со Златой Огневич, которая заставляет его краснеть

Евгений Клопотенко рассказал о тесной дружбе со Златой Огневич / instagram.com/klopotenko, instagram.com/zlata.ognevich

Украинский ресторатор, шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал Григорию Решетнику на проекте Як ти?, что его и украинскую певицу Злату Огневич связывает нежная дружба, которая длится около двух лет. К слову, и кулинар и певица сейчас холосты.

Они познакомились в Египте на прошлый Новый год. "Она так спела, аж до мурашек. И я прямо такой: "Привет!" - вспоминает шеф-повар.

С тех пор они поддерживают отношения - общаются в соцсетях, а недавно Злата даже побывала у Евгения в гостях, где он угощал ее ужином.

На вопрос, как к нему относится Злата, покрасневший от смущения Клопотенко ответил: "Она ко мне очень хорошо относится. С теплом огромным. И я думаю, что она постоянно обо мне хорошо отзывается, и у нас прекрасные отношения".

Также повар отметил, что мог пойти на романтическое реалити Холостячка, когда главной героиней была Злата. Кроме того он подчеркнул, что ему нравится, что певица из тех девушек, которые знают, чего хотят от жизни и отношений. "Девушки в 35 не говорят: "Я не знаю, чего хочу, кружите меня..." Уже ты четко понимаешь, к какой цели ты идешь. И это - счастье!" - рассказывает Евгений.

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