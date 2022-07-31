"Чуть не падала прямо на сцене": Злата Огневич призналась о болезни, которая мучает ее многие годы

Злата Огневич рассказала о болезни, из-за которой страдает с детства / Пресс-служба

Известная украинская певица Злата Огневич призналась, что многие годы еще с детства она живет с болезнью, которая приносит только боль и бессилие. Девушка страдает сильными и частыми головными болями - мигренями. Этим Злата Огневич поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Певица утверждает, что за все эти годы пыталась побороть болезнь и прошла кучу исследований, но врачи так и не смогли установить причину головной боли. Они призналась, что головная боль может длиться две недели подряд и вновь повториться через два-три дня.

"Никогда с вами этим не делилась. Но, возможно, за все то время, которое я борюсь с этим недугом появились какие-то новые методики, которые реально могут мне помочь. С самого детства я страдаю от бешеных головных болей, этаких мигреней. При чем обезболивающие меня берут только частично и боль все равно остается где-то там далекая. Тошнота, плохое самочувствие", — поделилась Злата.

Девушка рассказала, что ей не помогают даже сильные обезболивающие. Злата Огневич добавила, что в некоторых моментах она даже чуть не теряла сознание на сцене во время выступления, тогда ее спасла лишь стойка для микрофона.

Злата Огневич рассказала о болезни / instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич рассказала о болезни / instagram.com/zlata.ognevich

При этом певица утверждает, что пытается вести полноценный и здоровый образ жизни. Огневич занимается спортом, старается правильно питаться, посещает встречи и дает концерты.

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Напомним, украинская певица Злата Огневич ранее заявила, что ее уже три года преследует неадекватный мужчина, который угрожает ей и ее семье. Она даже обращалась за помощью к правоохранителям, однако это не очень помогло – мужчину задержали, но потом отпустили по решению суда.

Но совсем недавно у нее объявился еще один преследователь, который подкараулил знаменитость у подъезда ее собственного дома.

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