Евгений Хмара рассказал о первых послевоенных концертах в Киеве и почему рожали ребенка в Украине

"Глобально я верю, что мы уже победили", - заявил пианист на Сніданку з 1+1 на ТЕТ.

Евгений Хмара рассказал об особенностях концертной деятельности во время войны, и почему его третий ребенок появился на свет в Украине / instagram.com/evgenykhmara

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей. В такое важное для страны время проект остается точкой опоры каждого украинца и отныне выходит на один час дольше: по будням с 7:00 до 11:00 и в выходные – с 8:00 до 11:00.

Эксклюзивно в студию Сніданку з 1+1 на ТЕТ пришел пианист-виртуоз Евгений Хмара, который после десятков концертов для наших военных и защитников на передовой, впервые после полномасштабного вторжения дает два концерта в столице, которые состоятся 11 декабря. Кроме того, они будут в сопровождении оркестра Вооруженных Сил Украины.

"Это будет более 40 музыкантов, одетых в военную форму. Сразу скажу, что они играют наравне с Лондонским симфоническим оркестром. Украинцы очень крутые", - подчеркнул Хмара.

Сейчас музыкант дает много концертов за рубежом, называя свою деятельность культурной дипломатией. Говорит, что, выходя на любую площадку, невероятно мощно чувствуется, что ты made in Ukraine. И добавляет: "Это та сила, которая на самом деле всегда жила в нашем народе. Но страна-сосед постоянно пыталась это у нас забрать. И 1932-1933 годы, когда хотела нас истребить, и с 2014 года... Глобально я верю, что мы уже одержали победу. Скоро это закончится официально на бумаге. Нам надо беречь силы, ведь мы будем наблюдать, как будет потом разваливаться это террористическая группировка".

На Сніданку з 1+1 на ТЕТ Хмара рассказал, что имел много концертов в странах Ближнего Востока. И подчеркнул, что действительно в определенных государствах российская пропаганда имеет очень большую силу. На некоторых подобных концертах артистов просят обходить тему войны в Украине и говорить о мире в целом. Однако украинский музыкант не смог не высказать свою позицию на одном из таких выступлений, и подчеркнул, что не все люди в этих странах вне политики.

"...Поверьте, даже там, где нельзя говорить о войне, шейха одевается в желтое платье, ее сестра – в синее. И вместо подарков деньги перечисляют на UNITED24", - отметил он.

Относительно выступлений перед украинскими военными, музыкант отметил, что музыка действительно лечит и она необходима. И действительно дорого обходится увидеть наших защитников со слезами на глазах после его игры. По словам Хмары, музыка нужна и обычным гражданским. Он вспомнил, что 24 февраля он вышел в свой первый онлайн-концерт в социальной сети. Казалось бы, кому в такой страшный день нужна музыка – однако концерт смотрело много украинцев, среди них были и те, кто находился в бомбоубежищах.

Летом Евгений Хмара в третий раз стал отцом. Несмотря на то, что жена с детьми музыканта находилась за границей, семья решила рожать в Украине. За такую возможность музыкант в прямом эфире поблагодарил и наших защитников: "Рожали конечно в Украине. Я никогда не планировал отсюда уезжать и не думал об эмиграции... и я хочу, пользуясь эфиром, бесконечно поблагодарить наших военных, от лица всех украинцев, ведь вы создаете настоящие чудеса".

Евгений Хмара рассказал об особенностях концертной деятельности во время войны, и почему его третий ребенок появился на свет в Украине / instagram.com/evgenykhmara

Ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект в будни с 7:00 до 11:00 и в выходные – с 8:00 до 11:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.