"Этот человек болен": известная украинская актриса рассказала об Ирине Фарион

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич высказала свое мнение о скандальной Ирине Фарион, которую восстановили на должности профессора во Львовской политехнике после того, как оккупанты наказали студента, который написал благодарственное письмо ученой.
На своей странице в соцсетях Екатерина назвала Фарион "больным человеком" и предположила, какой диагноз она могла бы получить от психиатров.
"Залезла в новости и прочла, что Ирину Фарион восстановили в должности профессора. Что? Как по мне, настолько очевидно, что этот человек болен. В этом человеке настолько много ненависти, агрессии, категоричности. Я думаю, что психиатры поставили бы ей расстройство. Мне так кажется. Ее возобновляют и еще обязывают выплатить ей 124 тысячи гривен за период вынужденного прогула. Что не так с нашим судом?" – заявила Тышкевич.
Кто такая Ирина Фарион?
Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".
Екатерина Тышкевич - последние новости по теме
Отметим, ранее известная украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала фанатам, как проходит ее лечение от редкой и тяжелой болезни. На своей странице в Instagram 29-летняя артистка поделилась, что начала консультироваться со специалистами из Центра головной боли.
А также актриса Екатерина Тышкевич рассказала, почему она с мужем не заводит детей. Артистка призналась, что решающим фактором в этом вопросе стала ее болезнь и прием сильнодействующих препаратов.
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