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Тяжелобольная Тышкевич со слезами на глазах показала лечебную процедуру

Анна Подгорная
17 апреля 2024, 20:47
Екатерина Тышкевич просит поклонников держать за нее кулачки в ее борьбе с хронической болью.
Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич болезнь - как Тышкевич борется с ХГБН / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

В конце марта Екатерина Тышкевич, которая уже более восьми лет страдает от хронической головной боли напряжения (ХГБН), жаловалась на ухудшение здоровья. Она находится в постоянном поиске нового лечения, который мог бы облегчить ее состояние.

Сегодня Тышкевич прибегла к процедуре под названием "транскраниальная магнитная терапия", импульсы которой будут усиливаться с каждой сессией. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

Сперва она относилась к этому методу скептически, но следующая ступень - это курс лечения электрошоком, чего Екатерине хотелось бы избежать из-за непредсказуемых последствий. На магнитную терапию ее вдохновил пациент с похожим на ее состоянием, которому этот метод принес облегчение.

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"Сегодня пересеклись с пациентом, который тоже проходит эти процедуры и имеет ХГБН в течение 20 лет. Сказал, что после второй почувствовал улучшение. Сегодня уже восьмая. Его попустило процентов на 40%. Держим кулачки за меня все", - написала актриса.

Кроме того она показала себя во время процедуры. У нее постоянно текли слезы и заметно тряслись руки, однако Екатерина Тышкевич стойко держалась.

Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич болезнь - как Тышкевич борется с ХГБН / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кто такая Екатерина Тышкевич?

Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

Екатерина Тышкевич - последние новости:

Ранее стало известно, что Тышкевич стала жертвой мошенников, которые спекулировали на состоянии ее здоровья. Аферисты открыли сбор средств "на восстановление" от ее имени.

Также актриса рассказала, почему она с мужем не заводит детей. Екатерина призналась, что решающим фактором в этом вопросе стала ее болезнь и прием сильнодействующих препаратов.

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