"Это вообще что такое? Мразь": Соловьев набросился на Аллу Пугачеву в России

Пропагандист Владимир Соловьев вновь жестко оскорбил Аллу Пугачеву, которая приехала срочно в Москву.

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Алла Пугачева, Владимир Соловьев / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Российский пропагандист Владимира Соловьева жестко наехал на певицу Аллу Пугачеву, которая на днях приехала в Россию.

Известно, что Пугачева приехала в Россию, чтобы проститься с другом модельером Валентином Юдашкиным. Во время церемонии прощания к ней даже подошел пресс-секретарь президента диктатора РФ Дмитрий Песков, который поцеловал руку.

При этом пропагандист Владимир Соловьев вновь жестко оскорбил Пугачеву.

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"Я не понимаю, почему пустили Пугачеву назад. Это вообще что такое? Это что, все можно? Можно нести все что угодно про страну, можно все это через губу, а потом их пускают назад? Давайте сейчас ее по телевизору еще покажите, дайте концерт провести. В ножки ей упадите, цветами встретьте. Это же осчастливило: кормилица вернулась! А в этот момент пацаны на фронте. Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь. Всю эту шелуху. Всю эту мразь", - заявил Соловьев, пишут росСМИ.

Стоит отметит, что Алла Борисовна ничего не отвечает на жесткие высказывания пропагандиста.

Пугачева вернулась в Россию

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.

Смотрите видео о том, как Пугачева в стране-оккупанте из любимицы народа превратилась во врага:

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