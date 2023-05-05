"Это уже было паллиативное лечение": муж Русланы Писанки рассказал о последних днях актрисы

Руслана Писанка скрывала правду от своего супруга. Только потом он узнал, что речи о выздоровлении не было.

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Игорь Исаков и Руслана Писанка / Скриншот YouTube

Муж украинской телеведущей Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал, как проживал последние дни со своей супругой, а также о том, как узнал о диагнозе актрисы.

Как рассказал Исаков в программе ЖВЛ, все началось с перелома ноги актрисы и войны. Он говорит, что сидя тогда в подвале с Русланой и ее больной онкологией мамой, мужчина принял решение везти актрису в Германию.

"Говорю: "Русь, смотри, мы не знаем, что здесь будет. У тебя сломана нога. Давай тебя отправим хоть куда-нибудь". Я ее уговорил, слава Богу, у нас были загранпаспорта с собой. Я сказал, что в Германию было бы неплохо, потому что там у Руси кум живет. И я повез Русю на границу с Румынией. Она уехала без вещей, с одним пакетиком, ходунками и на инвалидной коляске. Это было что-то страшное", – поделился Исаков.

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На видео - Игорь Исаков рассказывает, как узнал о диагнозе жены

Позже актриса позвонила мужу и сообщила новость о том, что у нее опухоль. Писанка сказала, что беспокоиться не о чем, ведь рак операбельный и все будет хорошо. Тогда же она попросила мужа привезти ей мультиварку, сковородку и парики. Муж актрисы вспоминает, что момент, когда он стриг ее был очень тяжелым для него.

"Говорит: "Игорюша, не волнуйся. Все хорошо, но у меня опухоль. Врачи сказали, все операбельно, поэтому мы все сделаем, все будет хорошо". Я насколько поверил ее словам, что когда пришел документ с ее диагнозом для того, чтобы я мог поехать к ней, я читал, что это уже было паллиативное лечение , – рассказал Исаков.

Видео - память о легендарной актрисе и ведущей Руслане Писанке

Смерть Русланы Писанки

Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник. Артистке диагностировали онкологию.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано там же, в Германии.

21 августа, в одном из киевских храмов, в Спасо-Преображенском соборе, актрису проводили в последний путь.

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