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"Это ужасно. Такая судьба": звезда "Крепостной" призналась, как живет в разлуке с мужем-бойцом ВСУ

1 апреля 2023, 18:51
Актриса Наталка Денисенко (звезда сериала "Крепостная" отметила, что гордится тем, что она — жена военнослужащего.
Денисенко, Фединчик
Наталка Денисенко,и Денис Фединчик / коллаж фото Instagram и скриншот из видео

Известная украинская актриса кино и дубляжа Наталка Денисенко (звезда сериала "Крепостная") рассказала, как переносит разлуку и когда в последний раз виделась со своим супругом, актером Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ на фронте.

"Я горжусь тем, что я жена военнослужащего. Потому что не каждый мужчина имеет такую силу взять и пойти на службу по той или иной причине. Меня к этому жизнь не готовила, хотя до полномасштабного вторжения мой муж меня понемногу готовил и говорил: "Наташ, если что, то я пойду". Но я в это не верила, потому что была уверена, что ничего такого страшного как война, которая у нас сейчас, не может быть. Как-то постепенно я смирилась с этим. Если честно, то я отговаривала своего мужа, потому что мне не хотелось переживать. Я не видела мужа уже почти четыре месяца. Но я понимаю, что некоторые женщины уже год не видят своих мужей. Это ужасно. Такая судьба. Андрей сказал мне, чтобы я его не деморализовала ", — отметила актриса.

Наталка Денисенко рассказала, что ей очень сильно помогает держаться 5-летний сын Андрей.

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"Я понимаю, что у меня есть еще одна жизнь, за которую я имею ответственность. Поэтому я стараюсь жить дальше. Хотя при нем я тоже плачу и говорю, что скучаю по папе. А он не сильно переживает, потому что знает, что отец вернется. Еще работа. Если бы не она, то я бы сошла с ума", — подытожила артистка.

Напомним, ранее Наталка Денисенко попала в громкий скандал из-за своей поездки с сыном на море в Турцию. Она призналась, что ей за это не стыдно, ведь ее сын уже давно просился на море и к отдыху подтолкнул муж, который воюет против оккупантов.

"Нет, потому что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить. Потому что мой муж в ВСУ. Потому что я все время войны занималась волонтерством. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на мгновение отдохнули и были здоровы, счастливы", – разъяснила актриса.

Позднее Денисенко рассказала о тех ужасах войны, которые пришлось пережить ее родителям в Чернигове.

"Моя мама была только после больницы. Они сидели в подвале. Были нужны антибиотики, а в аптеках уже ничего не было. Со светом были проблемы, со связью тоже, потом закончилась вода, но мои родители не хотели выезжать. Я сидела с ребенком и понимала, что ничего не могу сделать, я не могу никак им помочь. Это морально было самое сложное", - рассказала артистка. Но позднее ей все же удалось договориться об эвакуации родителей в Хмельницкий.

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