"Это счастье": Могилевская наконец-то показала своего таинственного мужа

Вы узнаете:
- Наталья Могилевская показала свою семью
- Какие наряды они выбрали
Украинская известная певица Наталья Могилевская показала поклонникам, как она провела День матери с мужем и детьми.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала видео, на котором все члены ее семьи были одеты по дресс-коду – в белую одежду. Также они решили купить своей собаке белый ошейник, а затем отправились праздновать в парке.
Как стало известно, они вместе катались на больших качелях, а самая младшая Соня даже попыталась прокатиться верхом на коне. На видео показался и муж Натальи, но только со спины, певица продолжает скрывать его лицо.
Могилевская не упустила возможность поздравить и своих поклонников с праздником.
"Быть мамой – это счастье! Поздравляю всех с теплым праздником", - написала певица.
Подписчики Натальи ответили на поздравление и написали ей множество комплиментов.
"Этот статус придал вам крылья, придал блеск в глазах, вы невероятная мама для своих принцесс";
"Аж сияет от счастья наша Наталья Могилевская";
"Мне кажется, что Наталья лет на 10 помолодела", - написали фанаты.
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Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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