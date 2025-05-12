"Это счастье": Могилевская наконец-то показала своего таинственного мужа

Наталья Могилевская поделилась семейным контентом.

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Наталья Могилевская провела время с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

Наталья Могилевская показала свою семью

Какие наряды они выбрали

Украинская известная певица Наталья Могилевская показала поклонникам, как она провела День матери с мужем и детьми.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала видео, на котором все члены ее семьи были одеты по дресс-коду – в белую одежду. Также они решили купить своей собаке белый ошейник, а затем отправились праздновать в парке.

видео дня

Как стало известно, они вместе катались на больших качелях, а самая младшая Соня даже попыталась прокатиться верхом на коне. На видео показался и муж Натальи, но только со спины, певица продолжает скрывать его лицо.

Наталья Могилевская на прогулке с семьей / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Могилевская не упустила возможность поздравить и своих поклонников с праздником.

"Быть мамой – это счастье! Поздравляю всех с теплым праздником", - написала певица.

Наталья Могилевская с дочерями / instagram.com, Наталья Могилевская

Подписчики Натальи ответили на поздравление и написали ей множество комплиментов.

"Этот статус придал вам крылья, придал блеск в глазах, вы невероятная мама для своих принцесс";

"Аж сияет от счастья наша Наталья Могилевская";

"Мне кажется, что Наталья лет на 10 помолодела", - написали фанаты.

Наталья Могилевская инфографика: Главред

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Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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