"Это предатели!": смелые поступки Макаревича и Гребенщикова довели путиниста Газманова до истерики

Российские артисты не боятся говорить правду о вторжении России в Украину.
Российских артистов, которые не боятся говорить правду о войне в Украине и осуждают режим Путина, становиться все больше, но и критика в их сторону возрастает.
Так, очередными "жертвами" любителя путинского режима Олега Газманова стали артисты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков.
В комментарии российским СМИ певец резко высказался о своих коллегах.
"Есть два момента: одни просто уезжают, а другие уезжают и начинают оттуда гадить. В принципе, и к тем, и к другим плохо отношусь, особенно к тем, кто гадит. Это предатели, люди, которые предали свою страну, своих родителей, свои корни… Некоторых точно не прощу. Макаревича, например, Гребенщикова. Это просто предатели. Как их можно простить? Ну как?!", - заявил певец.
Читайте также"Твоя страна воюет, а ты украинец": Гребенщикова в России записали в украинцыРанее Газманов "набросился" на Чулпан Хаматову, которая призналась, что разочаровалась в президенте Владимире Путине, хотя ранее за него агитировала и заявляла о поддержке.
70-летний Газманов в комментарии российским СМИ считает ее высказывания "гадкими".
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