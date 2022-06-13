"Это предатели!": смелые поступки Макаревича и Гребенщикова довели путиниста Газманова до истерики

Смелые поступки Макаревича и Гребенщикова довели путиниста Газманова до истерики / facebook.com/makarevichav, скриншот

Российских артистов, которые не боятся говорить правду о войне в Украине и осуждают режим Путина, становиться все больше, но и критика в их сторону возрастает.

Так, очередными "жертвами" любителя путинского режима Олега Газманова стали артисты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков.

В комментарии российским СМИ певец резко высказался о своих коллегах.

"Есть два момента: одни просто уезжают, а другие уезжают и начинают оттуда гадить. В принципе, и к тем, и к другим плохо отношусь, особенно к тем, кто гадит. Это предатели, люди, которые предали свою страну, своих родителей, свои корни… Некоторых точно не прощу. Макаревича, например, Гребенщикова. Это просто предатели. Как их можно простить? Ну как?!", - заявил певец.

Читайте также"Твоя страна воюет, а ты украинец": Гребенщикова в России записали в украинцыРанее Газманов "набросился" на Чулпан Хаматову, которая призналась, что разочаровалась в президенте Владимире Путине, хотя ранее за него агитировала и заявляла о поддержке.

70-летний Газманов в комментарии российским СМИ считает ее высказывания "гадкими".

Читайте также: