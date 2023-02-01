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"Это отвратительно!": в России в ярости от отношения Лорак к войне в Украине

1 февраля 2023, 11:51
В РФ считают поведение Ани Лорак предательским и требуют не молчать.
Ани Лорак
Ани Лорак / скриншот YouTube

Певица Ани Лорак, которая долгое время молчала о войне в Украине и попала под санкции СНБО, начала оправдываться, но в то же время не открещивается от России.

В декабре Лорак и вовсе вернулась на российскую сцену. Россияне считают, артистка обязана озвучить свой выбор.

Так, российская блогер Лилия Абрамова, которая активно поддерживает войну в Украине, уверена, что Лорак должна перестать молчать.

"Наступил такой момент, что в сторонке постоять не получится ни у кого. Ну как это так? Как говорится, и куда-то сесть, и рыбку съесть? Так не бывает. За то, чтобы эти люди, их дети, племянники, родители сейчас находились под мирным небом… А они отмалчиваются… Это отвратительно, это трусость. Если они в этой стране не имеют такой высоты, где они будут нужны? Это все равно, что у тебя на лестничной площадке девочку насилуют, убивают, а ты в глазочек смотришь и думаешь: "Так тебе и надо. Сумка у тебя модная". Боишься выйти - хорошо, но в полицию-то позвони. Трусость и эгоизм", - заявила Абрамова.

Напомним, Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

В отличие от нее, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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Автор: Сергей Кущ
Ани Лорак новости шоу бизнеса
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