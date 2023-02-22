"Это Катя Пушкарева?": молчунью Тодоренко высмеяли из-за нелепого образа

Регина Тодоренко решила для очередной передачи на пропагандистском российском телевидении повторить образ Одри Хепберн, но не преуспела.

Регина Тодоренко / коллаж фото УНИАН

Скандально известная телеведущая и певица Регина Тодоренко (уроженка Одессы, которая выбрала карьеру в стране-агрессоре и молчит о войне, которую Путин развязал против Украины) решила немного выпендриться и появиться на российском ТВ в культовом образе актрисы Одри Хепберн из легендарного фильма "Завтрак у Тиффани". И опубликовала соответствующие снимки.

Тодоренко вырядилась в платье, похожее на наряд Хепберн, а также дополнила наряд жемчужным колье, бархатными перчатками в тон платью, длинным мундштуком и аккуратной прической с узнаваемой челкой.

Далеко не все восприняли "преображение" Тодоренко нормально. И они не преминули об этом упомянуть в комментариях.

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"Извините, но образ не Ваш. На 100%. Одри Х. — это интеллигентность, аристократичность, манеры… Вы же скорее "соседская девчонка"; "Нет, совсем нет. У нее нет ничего общего ни с Одри, ни с Холли Голайтли (персонаж Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани" ‒ "Главред"). Дело ведь не в макияже и не в платье". "Это Катя Пушкарева?"; "До Одри, как до луны"; "Просто смешно замахиваться на этот утонченный, женственный образ", — возмутились фолловеры Тодоренко.

Украинские санкции против артистов из страны агрессора:

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

7 января президент Зеленский подписал указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции.

Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комик Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.

Всем этим артистам на 10 лет запрещены все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы в Украине.

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