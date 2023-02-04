Певица Светлана Тарабарова довольно жестко высказалась о своих бывших коллегах по группе Real O, которые живут в России и не говорят о войне в Украине.

Тодоренко жестко прошлась по молчунье-запроданке Тодоренко / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Светлана Тарабарова некогда пела в продюсируемом Натальей Могилевской герлз-бенде Real O – вместе с Региной Тодоренко, которая много лет живет в Москве и вот уже почти год ничего не говорит о войне, которую Россия развязала против Украины. И сейчас Тарабарова высказалась по этому поводу в интервью для YouTube-канала Алине Доротюк.

"Мне их жаль [Тодоренко и других коллег по Real O, которые живут в России − Главред]. Это люди, которые не чувствуют, что в этой жизни есть смыслом, за что нужно бороться. Деньги? Я так понимаю, что они выбирают деньги. Другого объяснения у меня нет", – начала певица.

Она упомянула, что и Тодоренко, и Елена Виноградова, и Алина Астровская, и Яна Соломко давно живут и работают в стране-агрессоре. И ни разу никогда не высказались против войны, которую диктатор Путин развязал против Украины.

Журналистка сказала – мол, многие из таких людей ведут себя в духе "А я вовсе не молчунья, но я любила и люблю семью, и потому молчу". Тарабарова в ответ сказала – такие объяснения неубедительны, ведь есть много примеров, когда люди бросали все и уезжали из страны-агрессора, РФ.

"Есть много семей, которые выехали из России и поддерживают Украину, которые изменили свою жизнь, как и все мы, продали свои дома, вещи, бизнесы, если успели. На таких людях хочу делать акценты. А на тех, кто выбирает личное предательство. Ты предаешь себя, как человека. […] Если им спокойно спится, то окей. Мы и без них справимся, мы выстоим, будем жить в классной стране", – подытожила певица.

Украинские санкции против артистов из страны агрессора:

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел своим указом в действие санкции СНБО против артистов, которые поддержали войну против Украины или молчали об этом.

Под санкции тогда попали: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко, Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

7 января президент Зеленский подписал указ, согласно которому против российских деятелей искусства введены санкции.

Среди указанных в списке есть певицы Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, комик Евгений Петросян, певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также режиссер Никита Михалков.

Всем этим артистам на 10 лет запрещены все финансовые операции, аннулируют все лицензии, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы в Украине.

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