"Это измена": молодой бойфренд Никитюк устроил ведущей сцену ревности

Лесе Никитюк пришлось публично оправдываться перед избранником.

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Леся Никитюк новости - Леся Никитюк и ее бойфренд выяснили отношения в Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Что произошло между Лесей Никитюк и ее бойфрендом:

Ведущая опубликовала серию фото с другими мужчинами

Возлюбленный Никитюк возмутился этим

Леди Ле оправдалась за снимки

В начале октября украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк подтвердила роман с воином ВСУ Дмитрием Бабчуком. Однако из-за карьеры артистки в ее новых отношениях начались проблемы.

Бабчук поймал звездную возлюбленную на измене. Впрочем, Никитюк даже не скрывалась - в своем блоге в Instagram она показала целую серию фотографий в объятиях других мужчин.

видео дня

На возмущение возлюбленного в комментариях Леся Ивановна пообещала все рассказать ему дома, и стала оправдываться, что ее "взломали".

Все это, конечно, оказалось шуткой. Никитюк показала своих партнеров по съемочной площадке, с которыми по сценарию у ее героини были романы. Дмитрий решил поддержать возлюбленную, и устроил ей притворную сцену ревности, которой насмешил поклонников Леси.

Леся Никитюк новости - Леся Никитюк и ее бойфренд выяснили отношения в Сети / instagram.com/lesia_nikituk

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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