"Это измена": молодой бойфренд Никитюк устроил ведущей сцену ревности

Что произошло между Лесей Никитюк и ее бойфрендом:
- Ведущая опубликовала серию фото с другими мужчинами
- Возлюбленный Никитюк возмутился этим
- Леди Ле оправдалась за снимки
В начале октября украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк подтвердила роман с воином ВСУ Дмитрием Бабчуком. Однако из-за карьеры артистки в ее новых отношениях начались проблемы.
Бабчук поймал звездную возлюбленную на измене. Впрочем, Никитюк даже не скрывалась - в своем блоге в Instagram она показала целую серию фотографий в объятиях других мужчин.
На возмущение возлюбленного в комментариях Леся Ивановна пообещала все рассказать ему дома, и стала оправдываться, что ее "взломали".
Все это, конечно, оказалось шуткой. Никитюк показала своих партнеров по съемочной площадке, с которыми по сценарию у ее героини были романы. Дмитрий решил поддержать возлюбленную, и устроил ей притворную сцену ревности, которой насмешил поклонников Леси.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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