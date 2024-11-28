"Это ее идея была": стилист Елены Зеленской прекратила с ней сотрудничать

Бывший стилист Елены Зеленской рассказала о стиле первой леди.

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Елена Зеленская поменяла стилиста / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

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Наталья Каменская прервала сотрудничество с первой леди

Стилист рассказала о вкусе Елены Зеленской

Украинская известная дизайнер Наталья Каменская сообщила, что больше не работает с первой леди Украины Еленой Зеленской. Отметим, Наталья была ее личным стилистом.

В интервью для "Говорит Опора" Каменская уточнила, что уже месяц, как не сотрудничает с Зеленской.

"Я уже не работаю с первой леди, но я проработала три года. Завершили сотрудничество буквально месяц назад", – отметила дизайнер.

Наталья не уточнила, по какой причине она ушла от Елены Зеленской, но напомнила, что начала с ней работать еще в 2021 году

"Я хотела сделать что-то самое большое. Понять, что есть возможность благодаря и с помощью Елены показывать миру украинский продукт и просто больше показывать Украине. И классно, что она уже имела такое направление. Это ее идея была, что она хочет одеваться у украинских дизайнеров, что она хочет использовать и масмаркет-бренды, и миксовать", - рассказала Каменская.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Также дизайнер рассказала, какой стиль выбирала первая леди до полномасштабной войны в Украине, которую развязала страна-террорист РФ.

"Елена – яркая молодая женщина, тогда она говорила о каких-то более культурных вещах, не столь страшных, не таких трагических. И поэтому можно было благодаря одежде показывать возможности и таланты украинских дизайнеров. Но случилась эта война. С войной мы переосмыслили весь гардероб, мы не шили новых вещей, но Елене нужно было говорить громче, громче, чем до войны, и, мне кажется, на какой-то момент она и стала голосом Украины", – подытожила стилист.

Смотрите видео интервью Натальи Каменской:

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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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