Актриса Олеся Железняк заявила, что воспоминания о том дне с Заворотнюк у нее остались не самые приятные.

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Анастасия Заворотнюк, Олеся Железняк / Коллаж Главред, фото кадр из сериала "Сваты", facebook.com/Zavorotnyuk

Звезда сериалов Сваты и Моя прекрасная няня российская актриса, которая выступила за войну в Украине и поддержала диктатора Путина, поведала, как ей доводилось выходить в свет вместе с тяжелобольной Анастасией Заворотнюк.

Актриса Олеся Железняк заявила, что воспоминания о том дне у нее остались не самые приятные.

Речь пойдет о мероприятии, которое состоялось задолго до того, как у Заворотнюк диагностировали онкологию. На пару с Заворотнюк артистка отправилась на красную дорожку.

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Железняк добавила, что была сама не своя из-за волнения, и теперь вспоминает о пережитом с содроганием.

"Мы были на "Кинотавре" с Настей Заворотнюк. Это был ужас. Наряд, по-моему, был красивым. Я выглядела хорошо. Как всегда бывает, когда ты смотришь на прошлое, тогда ты понимаешь, что все было хорошо. Не то что сейчас", — заявила скандальная актриса, пишут росСМИ.

Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, которая открыто поддерживает террориста Путина, убийства мирных граждан Украины, а также его захватнические амбиции, неожиданно высказалась в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Олеся Железняк, которая сиграла Ларису Буханкину, снова обратилась к украинской актрисе Анне Кошмал, сыгравшую Женю Ковалеву.

Как заявила Железняк в пропагандистской программе "Судьба человека" на канале "Россия 1", она решила доказать, что совсем не злится на Кошмал, которая разорвала отношения с людьми, поддерживающими войну и убийства мирных украинцев. "Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Когда человек ожесточен – это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: "Я тебя все равно люблю, я тебя очень жалею". Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся", – бредит путинистка.

Смотрите видео о том, какие последние скандалы произошли среди украинских звезд:

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