УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это был ужас": звезда Сватов высказалась о встрече с тяжелобольной Анастасией Заворотнюк

Мария Тупик
11 мая 2023, 19:52 обновлено 11 мая, 19:56
137
Актриса Олеся Железняк заявила, что воспоминания о том дне с Заворотнюк у нее остались не самые приятные.
Анастасия Заворотнюк, Олеся Железняк
Анастасия Заворотнюк, Олеся Железняк / Коллаж Главред, фото кадр из сериала "Сваты", facebook.com/Zavorotnyuk

Звезда сериалов Сваты и Моя прекрасная няня российская актриса, которая выступила за войну в Украине и поддержала диктатора Путина, поведала, как ей доводилось выходить в свет вместе с тяжелобольной Анастасией Заворотнюк.

Актриса Олеся Железняк заявила, что воспоминания о том дне у нее остались не самые приятные.

Речь пойдет о мероприятии, которое состоялось задолго до того, как у Заворотнюк диагностировали онкологию. На пару с Заворотнюк артистка отправилась на красную дорожку.

видео дня

Железняк добавила, что была сама не своя из-за волнения, и теперь вспоминает о пережитом с содроганием.

"Мы были на "Кинотавре" с Настей Заворотнюк. Это был ужас. Наряд, по-моему, был красивым. Я выглядела хорошо. Как всегда бывает, когда ты смотришь на прошлое, тогда ты понимаешь, что все было хорошо. Не то что сейчас", — заявила скандальная актриса, пишут росСМИ.

Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, которая открыто поддерживает террориста Путина, убийства мирных граждан Украины, а также его захватнические амбиции, неожиданно высказалась в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Олеся Железняк, которая сиграла Ларису Буханкину, снова обратилась к украинской актрисе Анне Кошмал, сыгравшую Женю Ковалеву.

Как заявила Железняк в пропагандистской программе "Судьба человека" на канале "Россия 1", она решила доказать, что совсем не злится на Кошмал, которая разорвала отношения с людьми, поддерживающими войну и убийства мирных украинцев. "Мне горестно. Не горько, а именно горестно. Но я не разрешаю себе злиться и обижаться. Когда человек ожесточен – это значит, что ему плохо, тяжело, и он не может со всем этим справиться. Я, честно, очень бы хотела Аню обнять и сказать: "Я тебя все равно люблю, я тебя очень жалею". Я верю, что мы когда-нибудь обнимемся", – бредит путинистка.

Смотрите видео о том, какие последние скандалы произошли среди украинских звезд:

Читайте также:

Анастасия Заворотнюк Олеся Железняк новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Пригожин провел сепаратные переговоры с американцами и пообещал принести голову Путина - журналист

Пригожин провел сепаратные переговоры с американцами и пообещал принести голову Путина - журналист

18:35 Украина
Несется мощная жара: синоптики назвали дату атаки жарищи в Украине

Несется мощная жара: синоптики назвали дату атаки жарищи в Украине

17:22 Синоптик
Крымский мост, Россия и Беларусь под прицелом: в США показали, куда достают Storm Shadow

Крымский мост, Россия и Беларусь под прицелом: в США показали, куда достают Storm Shadow

17:05 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:13

Гороскоп на неделю 15-21 мая 2023: Рыбам – ссоры, Овнам – долгожданное благополучие

20:02

Евровидение-2023: где смотреть второй полуфинал онлайнВидео

19:52

"Это был ужас": звезда Сватов высказалась о встрече с тяжелобольной Анастасией ЗаворотнюкВидео

19:40

Виталий Портников. Дальнобойные ракеты будут!Видеоблоги

19:32

Необычная оптическая иллюзия: лишь самые внимательные найдут спрятанное число

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:20

Смотри, Путин, ты убиваешь живых людеймнение

19:02

"Путин доживает последние недели": российские танки могут пойти на Москву - СотникВидео

18:42

В США заявили о "300 тысячах погибших украинских военных": Подоляк опроверг

18:35

Пригожин провел сепаратные переговоры с американцами и пообещал принести голову Путина - журналистВидео

Реклама
18:24

Гороскоп Таро на неделю 15-21 мая: Рыбам – восстановление, Овен - прорывВидео

18:12

Рианна назвала сына в честь известного репера - и это не ее муж

18:02

"Хотите жить – бегите": в разных городах РФ прозвучало обращение Зеленского – россияне обескураженыВидео

17:43

Арестович оказался в списке "террористов и экстремистов" РФ: он отреагировал в своей манере

17:22

Несется мощная жара: синоптики назвали дату атаки жарищи в УкраинеВидео

17:15

За три дня до выборов Турции Эрдоган существенно проигрывает главному оппоненту

17:12

Он привлекает деньги и удачу: такое растение имеют в своих домах богатые людиВидео

17:05

Крымский мост, Россия и Беларусь под прицелом: в США показали, куда достают Storm ShadowВидео

17:02

Какую прическу сделать в 50 лет: 4 лучшие омолаживающие стрижки, не требующие укладки

17:00

Звезда "Рокки" и "Неудержимых" Дольф Лундгрен борется с онкологией

16:50

Зеленский откровенно рассказал, фиксируются ли потери украинской армии и почему они не разглашаютсяВидео

Реклама
16:36

Почему 12 мая никогда нельзя вытирать пыль в доме: приметы и запретыВидео

16:30

В РФ закатили истерику из-за британских дальнобойных ракет и пригрозили "адекватным ответом"Видео

16:20

Аналитик спрогнозировали, решатся ли Пригожин и Кадыров на открытый бунт против ПутинаВидео

16:12

Гороскоп на завтра 12 мая 2023: Стрельцов спасет ангел хранитель, Львам - любовь с первого взглядаВидео

16:11

Украину ждет сложная операция, успех ВСУ зависит от трех ключевых факторов – BloombergВидео

16:06

Как устранить засор в ванной за 1 минуту: простейший фокус, с которым справится каждый

15:54

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек смачно расцеловали друг друга на голливудской премьереВидео

15:49

Уплетут за минуту и еще попросят: уникальный рецепт вкуснейшего рулета из лаваша за 15 минутВидео

15:49

Путин принимал парад в последний раз, Украина будет праздновать победу осенью 2023-го – СотникЭксклюзив

15:38

Будет настоящий взрыв: почему нельзя разогревать в микроволновке яйца

15:21

Россияне захватили единый собор ПЦУ в Крыму: ломают двери и варварски разворовывают имущество - СМИВидео

15:09

Как нужно есть щавель: интересные факты о популярной зелени ошарашат

15:05

Мир наизнанку - Колумбия: Комаров покажет людей, борющихся со злом в самом преступном городе

15:01

Британия передает Украине ракеты Storm Shadow: министр обороны Уоллес официально подтвердилВидео

14:26

Можно ли пить кофе с молоком и зачем это делать: ошеломляющие сведения о напитке

14:25

"Берегли историю, но нас там не жалели": пожилая российская актриса оправдала войну в Украине

14:11

Пригожин в истерике заявил о "разгаре контрнаступления" и ждет ВСУ на Брянщине и БелгородщинеВидео

13:50

Власть РФ в руках Кадырова или Пригожина приведет к распаду - экспертВидео

13:45

Нежное сердце музыки: как сейчас выглядит абсолютный рекордсмен Евровидения Сальвадор СобралВидео

13:18

Украина не собирается сдавать Бахмут, ВСУ в городе добились частичных успехов – ДаниловВидео

Реклама
13:00

Как раз и навсегда избавиться от тли: простые советы для всех дачников

12:54

Удивительная оптическая иллюзия: только гении найдут спрятанного мужчину за 15 секунд

12:35

Меняют правила игры: Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow - CNNВидео

12:32

Украина получит истребители F-16, пилоты ВСУ переломят ситуацию в воздухе – ДаниловВидео

12:27

Imagine Dragons в клипе рассказали историю 14-летнего украинца из разрушенного русскими селаВидео

12:19

Пальчики оближешь: 5 блюд, которые были в СССР нарасхват

12:08

Украинская звезда Викингов Кэтрин Винник разрыдалась во время посещения разрушенного Ирпеня

11:54

Стужук опозорилась очередным заявлением по поводу оккупантов

11:41

Украина победит в войне до следующих выборов президента США — Зеленский

11:34

Скачки тарифов в квитанциях: как в Украине подорожала коммуналка

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТести по картинке
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять