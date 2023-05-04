"Это абсолютно больной человек": шоумен рассказал о том, что творится с пропагандистом Корчевниковым

Как говорит шоумен Рустам Солнцев, Борис Корчевников давно оглох, но Кремлю выгодно жестко эксплуатировать пропагандиста и не отпускать его из эфира.

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Рустам Солнцев и Борис Корчевников / коллаж Главред, скриншоты из видео

Шоумен и бывший участник скандально известного реалити-шоу "Дома-2" Рустам Солнцев утверждает − регулярно неадекватное поведение телепропагандиста Бориса Корчевникова связано с тем, что он полностью оглох.

"Он абсолютно глухой. Он читает с подстрочника, он читает вопросы, которые задают гости. Он говорит по какому-то наитию, не слыша их. То есть, если мы говорим о Корчевникове, то это абсолютно больной человек. Пропаганде не жалко даже его", – утверждает он.

Как говорит Солнцев, Корчевников именно так читает свой текст и ответы гостей, но Кремлю выгодно жестко эксплуатировать пропагандиста.

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Шоумен (который сейчас эмигрировал в США) признался, что тесно общался с Корчевниковым в прошлом и даже однажды стал свидетелем жуткого инцидента в церкви с его участием.

"Я его как человека очень любил, пока однажды не зашел в церковь на Пасху и увидел среди людей Бориса, который над этой большой книгой стоял и читал вслух. И тот голос, тон насколько меня испугал. Я тогда уже понял, что он, не сказать, что [сошел с ума − нецензурно], но все до этого шло", – сказал Солнцев.

Смотрите интервью Рустама Солнцева Дмитрию Гордону с отметки 24.05:

Напомним, ранее сообщалось о том, что топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Русские пропагандисты (по всей вероятности, после атак беспилотников на авиабазы "Энгельс" или "Дягилево") испытали явный испуг и в прямом эфире озвучили тезис – мол, России угрожают диверсии в исполнении этнических украинцев и беженцев. Причем все в той же передачи "60 минут", которую ведут пропагандисты Скабеева и Попов.

Смотрите видео Главреда о русских пропагандистах:

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