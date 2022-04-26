Эстония запретила въезд российским артистам: кто в списке

Филипп Киркоров тоже в списке / instagram.com/fkirkorov/

Правительство Эстонии заявило, что вводит пятилетний запрет на въезд в страну для российских артистов, поддержавших войну и агрессию россии в Украине.

По информации пресс-службы местного МВД, запрет наложили на Филиппа Киркорова и Полину Гагарину, которые должны были выступить в этом году с концертами в Таллине.

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"Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 года до апреля 2027 года. Концерт Киркорова должен был состояться в Таллине 27 мая. Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября. Эти артисты поддержали войну россии в Украине", - сказано на сайте ведомства.

Ранее власти Эстонии заявили, что не планируют составлять списки "санкционных артистов" — решение будет приниматься на усмотрение Министерства внутренних дел и Департамента полиции.

Напомним, ранее Светлане Лободе запретили участвовать в благотворительном концерте на поддержку Украины в войне против россии.