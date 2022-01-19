"Есть роли, в которых меня можно узнать только по голосу": Петрожицкая рассказала о съемках в Диких

Съемочный процесс сериала Дикие / Пресс-служба

В субботу, 22 января, в 22:15 на телеканале 1+1 состоится премьера юмористического сериала-провокации Дикие. Каждая серия состоит из жизненных зарисовок на популярные в обществе темы.

Создателем сериала стала Студия Квартал 95, в главных ролях – Руслан Ханумак, Эльдар Кабиров и Дарья Петрожицкая. Кроме того, Руслан Ханумак выступил режиссером и одним из сценаристов Диких. Проект снимали более трех лет и за это время написали более 100 историй, из которых в сериал вошли около 80.

Промо-фото сериала Дикие / Пресс-служба

В гости к инфотеймент-шоу Твій День пришла исполнительница одной из главных ролей Дарья Петрожицкая. Актриса рассказала, что зрителей ожидает довольно смелый сериал, каждая история которого имеет собственное завершение.

"Мы называем это провокационный киноальманах. Это очень смелый проект, где интересно смешанная палитра жанров, чрезвычайно увлекающая. У меня много ролей, я все не вспомню. Но больше всего образов и перевоплощений у Эльдара Кабирова", – рассказала Петрожицкая.

По словам актрисы, в Диких она играет такие роли, в которых ее очень трудно узнать. Одна из них ведьма, она появится в истории с рыцарем, который захотел влюбить в себя королеву.

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Дарья Петрожицкая на съемках сериала Дикие / Пресс-служба

"У меня есть две роли, в которых меня могут узнать только по голосу или по глазам. Одна из них – это ведьма. Когда мы делали презентацию сериала, эту историю показывали на экране, и все зрители сказали, что только на третьем кадре смогли понять, что это я. И еще одна героиня, которая ну совсем не похожа на меня – она как после кардинальной пластической операции. Даже мне было очень интересно увидеть результат после грима", - прокомментировала актриса.

Несмотря на то, что Дарья является одной из главных актрис Диких, зрители смогут увидеть ее и в эпизодических ролях некоторых историй. Петрожицкая отметила: лично проявляла инициативу, потому что считает любую роль интересной.

Дарья Петрожицкая на съемках сериала Дикие / Пресс-служба

В эпизодических ролях киноальманаха появятся Михаил Кукуюк, Арам Арзуманян, Позитив, Нина Антонова, Георгий Поволоцкий, Алина Ханумак и другие. Над сценарием работали авторы Студии Квартал 95 под руководством продюсера и режиссера Андрея Яковлева, который является создателем рейтинговых сериалов последних лет Папик и Сваты-7.

Не пропустите сериал Дикие по субботам в 22:15, премьера уже 22 января на телеканале 1+1.