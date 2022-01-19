УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Есть роли, в которых меня можно узнать только по голосу": Петрожицкая рассказала о съемках в Диких

19 января 2022, 18:32
Прослушать новость
Остановить

Юмористический сериал-провокация появится на экранах уже в эти выходные.

Съемочный процесс сериала Дикие / Пресс-служба

В субботу, 22 января, в 22:15 на телеканале 1+1 состоится премьера юмористического сериала-провокации Дикие. Каждая серия состоит из жизненных зарисовок на популярные в обществе темы.

Создателем сериала стала Студия Квартал 95, в главных ролях – Руслан Ханумак, Эльдар Кабиров и Дарья Петрожицкая. Кроме того, Руслан Ханумак выступил режиссером и одним из сценаристов Диких. Проект снимали более трех лет и за это время написали более 100 историй, из которых в сериал вошли около 80.

Промо-фото сериала Дикие / Пресс-служба

В гости к инфотеймент-шоу Твій День пришла исполнительница одной из главных ролей Дарья Петрожицкая. Актриса рассказала, что зрителей ожидает довольно смелый сериал, каждая история которого имеет собственное завершение.

"Мы называем это провокационный киноальманах. Это очень смелый проект, где интересно смешанная палитра жанров, чрезвычайно увлекающая. У меня много ролей, я все не вспомню. Но больше всего образов и перевоплощений у Эльдара Кабирова", – рассказала Петрожицкая.

По словам актрисы, в Диких она играет такие роли, в которых ее очень трудно узнать. Одна из них ведьма, она появится в истории с рыцарем, который захотел влюбить в себя королеву.

Реклама
Дарья Петрожицкая на съемках сериала Дикие / Пресс-служба

"У меня есть две роли, в которых меня могут узнать только по голосу или по глазам. Одна из них – это ведьма. Когда мы делали презентацию сериала, эту историю показывали на экране, и все зрители сказали, что только на третьем кадре смогли понять, что это я. И еще одна героиня, которая ну совсем не похожа на меня – она как после кардинальной пластической операции. Даже мне было очень интересно увидеть результат после грима", - прокомментировала актриса.

Несмотря на то, что Дарья является одной из главных актрис Диких, зрители смогут увидеть ее и в эпизодических ролях некоторых историй. Петрожицкая отметила: лично проявляла инициативу, потому что считает любую роль интересной.

Дарья Петрожицкая на съемках сериала Дикие / Пресс-служба

В эпизодических ролях киноальманаха появятся Михаил Кукуюк, Арам Арзуманян, Позитив, Нина Антонова, Георгий Поволоцкий, Алина Ханумак и другие. Над сценарием работали авторы Студии Квартал 95 под руководством продюсера и режиссера Андрея Яковлева, который является создателем рейтинговых сериалов последних лет Папик и Сваты-7.

Не пропустите сериал Дикие по субботам в 22:15, премьера уже 22 января на телеканале 1+1.

viber
шоу-бизнес сериалы новости шоу бизнеса сериалы 1+1
Сейчас вы просматриваете новость «"Есть роли, в которых меня можно узнать только по голосу": Петрожицкая рассказала о съемках в Диких». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемыГороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемы 4 гениальных способа использования кожуры от апельсина4 гениальных способа использования кожуры от апельсина Резкий рывок доллара: раскрыт худший сценарий девальвации гривныРезкий рывок доллара: раскрыт худший сценарий девальвации гривны Гороскоп на сегодня, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательствоГороскоп на сегодня, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательство Monobank закрывает счета: кому отказывают в обслуживании и почемуMonobank закрывает счета: кому отказывают в обслуживании и почему
19:03

Комаровский поведал, с какими признаками ОРВИ нужно немедленно бежать к врачу

18:52

Цены на хлеб в Украине не взлетят: Кабмин остановит серьезное подорожание продуктаВидео

18:46

У кого первого сдадут нервымнение

18:39

В Киеве обстреляли офис журналиста Дмитрия ГордонаВидео

18:32

"Есть роли, в которых меня можно узнать только по голосу": Петрожицкая рассказала о съемках в ДикихВидео

Реклама
18:31

Арестович откровенно рассказал о причине своего увольнения

18:20

В Мариуполе Метинвест выдал 1,6 миллиона гривень стипендий

18:08

Как в Украине купить лекарства за 1000 гривен Зеленского: новые правилаВидео

18:07

Все для любимой: топ-3 самых верных мужей среди знаков зодиака

17:58

Мать двоих детей на Тернопольщине заставили вернуть 26 тысяч гривен помощи и оштрафовали в придачуВидео

17:40

В России хотят признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми: слово за Госдумой и ПутинымВидео

17:16

"На это направлены все усилия": Кулеба назвал условие завершения конфликта с РФВидео

17:08

США предложили России два пути решения конфликта с Украиной - БлинкенВидео

17:03

Более 127 тысяч войск у границ Украины и угроза ракетных ударов: в Минобороны узнали о планах РоссииВидео

17:00

Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуВидео

16:40

Гаспар Ульель умер после падения со скалы - французскому актеру было 37 лет

16:23

В Киеве завершились переговоры Зеленского и госсекретаря США БлинкенаВидео

16:20

Гаспар Ульель сорвался со скалы - французского актера экстренно госпитализировали

15:58

"Бухим меньше ездить надо!": Николай Харьковский грубил и улыбался в лицо дочери погибшего в ДТПВидео

15:55

Угроза блокады пути Украины в НАТО и гарантии от США: в МИД России разразились условием ВашингтонуВидео

Реклама
15:39

"Начинаются тяжелые времена": ЕС пригрозил РФ масштабными санкциями в случае расширения агрессииВидео

15:33

Висел посреди дороги: тело украинского заробитчанина нашли в Польше

15:28

Звезда сериалов Марш Турецкого и Каменская попала в реанимацию после пожара в ее квартире

15:22

Роман Цимбалюк. Жириновский раскрыл главную военную тайну РоссииВидеоблоги

15:22

Украину заметет снегом и ударит мороз -15Видео

14:32

"Тысячу Зеленского" пенсионеры уже с 24 января смогут потратить на лекарстваВидео

14:27

"Большая стройка": Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется через считанные дни

14:21

Порошенко отпустили под личное обязательство и арестовали имуществоВидео

14:12

Умер редактор Vogue Андре Леон Телли

14:12

Самый вкусный мясной пирог из лаваша: готовить очень просто и быстроВидео

14:01

Мать неделю не пускала домой 11-летнюю дочь на Харьковщине: не давала даже переодетьсяВидео

13:40

Голая Снежана Бабкина поздравила фанатов с Крещением и уселась пятой точкой в сугроб

13:36

Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатовВидео

13:35

Подарят молодость и красоту: топ-8 незаменимых продуктов для женщин

13:25

Отказался общаться на русском – не взяли на работу в Киеве: в IT-фирме объяснились за скандалВидео

13:11

"Большая стройка" Зеленского возведет арены для Евробаскета в Киеве и Львове: как они будут выглядеть

13:00

Гороскоп на завтра, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиВидео

12:48

Оля Полякова в красных ботфортах задрала ноги, лежа на столе

12:48

Дело Порошенко: сторонники пятого президента подрались с полицией возле судаВидео

12:36

Вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки - БлинкенВидео

Реклама
12:28

В России "открестились" от вторжения в Украину из Беларуси и призывают лишить ВСУ вооруженияВидео

12:27

Повсюду кровь, стекло и разбросанные вещи: на Закарпатье неизвестные разбили храмФото

12:08

В Одессе автобус с пассажирами влетел в четыре авто и магазин: водитель погибВидео

11:47

40 гривен за литр: украинцам назвали февральские цены на бензин и газ на АЗСВидео

11:41

Злата Огневич на архивном фото показала, каким была ребенком

11:41

Родительские субботы 2022: даты важных поминальных дней

11:25

Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуВидео

11:24

Цены на сливочное масло рекордно подскочили: в чем причинаВидео

11:24

Диетолог назвала самые полезные продукты для сердца и сосудов

11:04

Зимние Олимпийские игры-2022: кто представит Украину, где смотреть и все подробности соревнованийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять