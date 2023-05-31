"Есть много людей, которые рады": Собчак прокомментировала атаку дронов на Москву

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала атаку дронов на Москву.

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Ксения Собчак высказалась по поводу атаки на Москву / instagram.com/xenia_sobchak

Российская журналистка Ксения Собчак, которая умело прикидывается пацифисткой, но при этом не осуждает нападение путинского террористического режима на Украину, решила высказаться по поводу утренней атаки беспилотников на Москву.

В своем Telegram-канале, Собчак показала переписку с близким другом, которую вела по время случившегося. В частности, журналистка опубликовала скриншот переписки, в которой её друг сообщал о громких "хлопках" в столице государства-агрессора.

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Позже Собчак решила сама прокомментировать "инцидент", который случился в ее стране. "Я не рада никаким дронам — ни в Москве, ни в Киеве! И меня охватывает ужас от того, что есть много людей, и тут и там, которые рады, и хотят бесконечного продолжения", — заявила Собчак.

Напомним, ранее Ксения Собчак прокомментировала позицию относительно войны российского певца Валерия Леонтьева.

Кроме того, комедийный исполнитель Семен Слепаков на своем концерте рассуждал о тех, кто уехал из террористической России. Между тем в какой-то момент он заметил в зале Ксению Собчак и, удивившись, решил ее поддеть.

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