"Есть много людей, которые рады": Собчак прокомментировала атаку дронов на Москву

Российская журналистка Ксения Собчак, которая умело прикидывается пацифисткой, но при этом не осуждает нападение путинского террористического режима на Украину, решила высказаться по поводу утренней атаки беспилотников на Москву.
В своем Telegram-канале, Собчак показала переписку с близким другом, которую вела по время случившегося. В частности, журналистка опубликовала скриншот переписки, в которой её друг сообщал о громких "хлопках" в столице государства-агрессора.
Позже Собчак решила сама прокомментировать "инцидент", который случился в ее стране. "Я не рада никаким дронам — ни в Москве, ни в Киеве! И меня охватывает ужас от того, что есть много людей, и тут и там, которые рады, и хотят бесконечного продолжения", — заявила Собчак.
Напомним, ранее Ксения Собчак прокомментировала позицию относительно войны российского певца Валерия Леонтьева.
Кроме того, комедийный исполнитель Семен Слепаков на своем концерте рассуждал о тех, кто уехал из террористической России. Между тем в какой-то момент он заметил в зале Ксению Собчак и, удивившись, решил ее поддеть.
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