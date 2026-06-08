Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Есть любовь": 49-летний известный певец живет с мамой и назвал причину

Кристина Трохимчук
8 июня 2026, 14:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
EL Кравчук делит дом с 86-летней мамой.
El Кравчук
El Кравчук - почему живет с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, El Кравчук

Вы узнаете:

  • EL Кравчук рассказал про свою маму
  • Почему они до сих пор живут вместе

Известный украинский певец EL Кравчук откровенно рассказал о своих отношениях с мамой. В интервью программе "Сніданок з 1+1" он признался, почему до сих пор делит с ней жилплощадь.

По словам EL Кравчука, после смерти отца в 2022 году его 86-летней матери было сложно справиться с болью утраты. Знаменитый сын решил поддержать ее, и с тех пор семья живет вместе. Как признался певец, это не доставляет ему неудобств.

видео дня
El Кравчук
El Кравчук - личная жизнь / фото: instagram.com, El Кравчук

"Ей 86 лет. Я должен уже быть ей помощником, опорой. Быть рядом. Сложно, когда 60 лет люди были вместе, а теперь ей приходится быть одной. Но ведь я есть, и есть любовь, а это очень здорово. У нее очень классный характер", — рассказал исполнитель.

EL Кравчук раскрыл, что мама родила его не в молодом возрасте и всегда поддерживала с сыном теплые отношения. Несмотря на подростковый бунт, который не обошел звезду стороной, мама всегда была рядом.

Как выглядит мама El Кравчука
Как выглядит мама El Кравчука / фото: instagram.com, El Кравчук

"У нас связи не нарушались никогда. Пожалуй, только чуть-чуть в самом начале моей карьеры, когда я был очень самостоятельным. Я хотел быть самостоятельным. И эта моя самостоятельность, она была просто на лбу написана. Я хочу все делать сам, но я всегда чувствовал поддержку, и мама всегда была моей подругой, хотя она родила меня очень поздно – около 40", — высказался EL Кравчук.

Інфографіка EL Кравчук рос
Інфографіка EL Кравчук рос / Інфографіка EL Кравчук рос

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что супруга украинского боксера Александра Усика приоткрыла завесу личной жизни, запечатлев трогательный семейный момент. На своей странице в Instagram Екатерина Усик продемонстрировала, как пара романтично проводит время.

Также Алина Гросу порадовала подписчиков трогательным роликом с маленьким сыном и серией фотографий, на которых можно детально рассмотреть внешность мальчика. Для своей первой фотосессии крошечный Марк-Габриэль примерил яркий и стильный спортивный костюм.

Вас может заинтересовать:

О персоне: EL Кравчук

EL Кравчук - украинский певец, актер и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нем. Началась запись первого альбома. В 1996 году поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссер — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
El Кравчук новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину будет заливать дождями: синоптик предупредила о новой волне похолодания

Украину будет заливать дождями: синоптик предупредила о новой волне похолодания

13:51Синоптик
Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова

13:15Аналитика
ВСУ могут потерять важный город на Донетчине в июне: тревожный прогноз

ВСУ могут потерять важный город на Донетчине в июне: тревожный прогноз

12:46Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненые

Последние новости

14:37

Доходы падают: на сколько снизилась средняя зарплата в Полтавской области

14:05

"Есть любовь": 49-летний известный певец живет с мамой и назвал причину

13:55

Как бензин с биоэтанолом влияет на двигатель авто: нюансы, которые следует знатьВидео

13:51

Украину будет заливать дождями: синоптик предупредила о новой волне похолодания

13:47

Как избавиться от мошек на кухне за одну ночь: простой трюк со стаканом

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
13:15

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаВидео

13:03

Страсть и поцелуи: жена Усика умилила нежностями с чемпионом

13:01

День отца в Украине 2026: какого числа отмечают и что подарить папе

12:46

ВСУ могут потерять важный город на Донетчине в июне: тревожный прогноз

Реклама
12:09

Одна ошибка может испортить продукты за ночь: как разложить продукты в холодильнике

11:56

Стоимость топлива на АЗС снизится, но ненадолго: назван период самых низких цен

11:56

Китайский гороскоп на завтра, 9 июня: Змеям - хаос, Обезьянам - азарт

11:08

Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

11:02

Листья желтеют не просто так: как понять, что растению много водыВидео

11:02

"Не надавайте нам люлей": Алина Гросу показала лицо сынаВидео

10:17

Готовил покушение на представителя ГУР Юсова: в Киеве задержали агента РФФото

09:54

Исхудавший Иво Бобул поразил сеть своим видом: "Постарел вуйко"

09:46

РФ ударила по Одессе: повреждены транспорт, остановка и энергообъект, есть раненыеФото

09:27

Неделя абсолютных счастливчиков: 5 знаков зодиака, которым повезет с 8 по 14 июня

08:55

"Шахед" попал в хаб "Укрпочты": возник пожар, часть посылок уничтоженаФото

Реклама
08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 июня (обновляется)

08:42

Зеленский в Лондоне встретился с лидерами "евротройки": названы пять условий мира

08:41

Карта Deep State онлайн за 8 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:12

Один человек под завалами: россияне атаковали Конотоп дронами, детали

07:57

Дроны атаковали Новороссийск: горит крупнейшее нефтехранилище Кавказа

07:05

Визит Абрамовича в Киев: Зеленский раскрыл тайную цель олигархаФото

06:23

Памятник Булгакову стал вопросом безопасности: Казанский объяснил почемумнение

05:55

"Готова использовать ребенка": Меган Маркл бросила вызов Кейт Миддлтон

05:10

Для трех знаков зодиака начинается особый период: кому сказочно повезет

04:41

Настоящие сокровища СССР: какие привычные сейчас вещи очень ценились в советские времена

03:40

Только прямое подключение: какие 5 устройств "не дружат" с USB-хабами

03:11

Вместо русского "вешают лапшу": какое украинское выражение звучит лучше всего

02:22

Огурцы будут свежими несколько недель: секретный способ хранения

01:23

Три знака китайского гороскопа поймают волну удачи — кто среди счастливчиков

00:25

Виноград становится чувствительным: какие действия в июне определяют урожайВидео

07 июня, воскресенье
22:15

"Это самый быстрый способ": Зеленский назвал условия для остановки боевых действий

22:14

Улицы могут превратиться в реки: синоптик предупредила о непогоде в Украине

21:45

С 1 июля на АЗС вводятся новые правила: что увидят украинские водители

21:14

Боди-камеры полицейских будут работать по-новому: что изменится

20:53

Кремль проигрывает решающую битву: Портников всё объяснилмнение

Реклама
20:22

Провал наступления не остановит РФ: офицер предупредил об опасном сценарии

20:01

Странный дорожный знак со стрелками смущает водителей: что он значит

19:49

Как можно назвать Марию на украинском: варианты, которые удивят даже филологов

19:07

В Кремле заявили о секретных переговорах с Украиной: кто в них участвовал

18:18

Четыре дня ограничений: в каких районах Днепра будут отключать свет, список адресов

18:05

Курс доллара перевалит за 50 гривен: когда возможно подорожание валюты

17:24

Чем подкормить томаты для быстрого налива плодов: огородник раскрыл формулуВидео

17:23

Не яд и не химикаты: какие простые средства защитят картофель от жука

17:14

Штрафы до 68 тыс. грн за шашлык на природе: когда украинцев могут наказатьВидео

17:03

Яблоки больше не будут червивыми: чем следует обработать деревья в июне

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять