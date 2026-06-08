"Есть любовь": 49-летний известный певец живет с мамой и назвал причину

EL Кравчук делит дом с 86-летней мамой.

https://stars.glavred.info/est-lyubov-49-letniy-izvestnyy-pevec-zhivet-s-mamoy-i-nazval-prichinu-10771301.html Ссылка скопирована

El Кравчук - почему живет с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, El Кравчук

Вы узнаете:

EL Кравчук рассказал про свою маму

Почему они до сих пор живут вместе

Известный украинский певец EL Кравчук откровенно рассказал о своих отношениях с мамой. В интервью программе "Сніданок з 1+1" он признался, почему до сих пор делит с ней жилплощадь.

По словам EL Кравчука, после смерти отца в 2022 году его 86-летней матери было сложно справиться с болью утраты. Знаменитый сын решил поддержать ее, и с тех пор семья живет вместе. Как признался певец, это не доставляет ему неудобств.

видео дня

El Кравчук - личная жизнь / фото: instagram.com, El Кравчук

"Ей 86 лет. Я должен уже быть ей помощником, опорой. Быть рядом. Сложно, когда 60 лет люди были вместе, а теперь ей приходится быть одной. Но ведь я есть, и есть любовь, а это очень здорово. У нее очень классный характер", — рассказал исполнитель.

EL Кравчук раскрыл, что мама родила его не в молодом возрасте и всегда поддерживала с сыном теплые отношения. Несмотря на подростковый бунт, который не обошел звезду стороной, мама всегда была рядом.

Как выглядит мама El Кравчука / фото: instagram.com, El Кравчук

"У нас связи не нарушались никогда. Пожалуй, только чуть-чуть в самом начале моей карьеры, когда я был очень самостоятельным. Я хотел быть самостоятельным. И эта моя самостоятельность, она была просто на лбу написана. Я хочу все делать сам, но я всегда чувствовал поддержку, и мама всегда была моей подругой, хотя она родила меня очень поздно – около 40", — высказался EL Кравчук.

Інфографіка EL Кравчук рос / Інфографіка EL Кравчук рос

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что супруга украинского боксера Александра Усика приоткрыла завесу личной жизни, запечатлев трогательный семейный момент. На своей странице в Instagram Екатерина Усик продемонстрировала, как пара романтично проводит время.

Также Алина Гросу порадовала подписчиков трогательным роликом с маленьким сыном и серией фотографий, на которых можно детально рассмотреть внешность мальчика. Для своей первой фотосессии крошечный Марк-Габриэль примерил яркий и стильный спортивный костюм.

Вас может заинтересовать:

О персоне: EL Кравчук EL Кравчук - украинский певец, актер и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нем. Началась запись первого альбома. В 1996 году поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссер — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред