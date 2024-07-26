Еще один украинский певец заявил о готовности идти на фронт

Певец сообщил о том, что боится идти воевать.

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Melovin рассказал о том, пойдет ли в армию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official/

Известный украинский поп-певец Melovin (он же ‒ Константин Бочаров) заявил, что готов идти на фронт.

Он сообщил, что если его призовут, он согласен идти защищать родину. "Ни в коем случае я не назову свою работу культурным фронтом. Меня очень это раздражает. Я просто сказал, что, конечно, я с*у. Призовут – я не знаю, куда деваться. Значит так и будет, значит такая судьба – пойти и защищать границу Украины. Поймут, что моя работа может принести нечто большее государству – спасибо и на этом", — заявил Melovin в интервью "Show 24".

По его словам, он боится и его страх умереть никуда не делся. "Есть люди, которые живут этим – военным делом. Есть люди, которые оперируют; есть люди, которые поют; есть люди, которые занимаются искусством. Есть разные люди, которые занимают свои ниши. Я не скажу, что моя профессия важнее той профессии, той обороны, которую несут парни и девушки", - говорит он.

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Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин сделал каминг-аут бисексуалом на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

"Ни в коем случае я не назову свою работу культурным фронтом. Меня очень это раздражает. Я просто сказал, что, конечно, я с*у. Призовут – я не знаю, куда деваться. Значит так и будет, значит такая судьба – пойти и защищать границу Украины. Поймут, что моя работа может принести нечто большее государству – спасибо и на этом", — добавил артист.

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Напомним, в 2021 году Melovin публично на музыкальном фестивале Atlas Weekend совершил каминг-аут - и поцеловал на сцене парня из своего кордебалета.

После чего часть аудитории певца отписалась от него и не поддержала его сексуальные предпочтения. Но было много и тех, кто поддержал исполнителя.

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