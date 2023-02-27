Еще один удар: 64-летняя Мадонна оплакивает смерть близкого человека

Недавно поп-икона пережила расставание с бойфрендом, теперь из ее жизни ушел более важный мужчина.

Умер старший брат Мадонны - Энтони Джерард Чикконе / ua.depositphotos.com

В семье американской певицы Мадонны случилась трагедия - скончался ее старший брат, Энтони Джерард Чикконе. В семье всегда были напряженные отношения: Сильвио (отец артистки) с матерью Мадж завел шестерых детей (певица была третей, и первой - девочкой), после смерти первой супруги он вновь женился, и у него появилось еще трое малышей.

Мадонна, которая в пять лет лишилась матери, тяжело переживала ее смерть, и доставляла семье немало хлопот - успеваемость девочки всегда была на высоте, а вот ее свободный нрав заставлял соседей Чикконе шептаться у них за спиной.

И если певицу всегда тянуло к богеме, Энтони с юных лет был бесшабашным гулякой, на работе подолгу не задерживался из-за пьянства и в конце концов стал обычным бродягой. При этом от помощи звездной сестры он всегда отказывался, ссылаясь на собственную гордость и нелюбовь родственников.

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Похоже, страсть к скандалам у Чикконе в крови - Энтони редко давал интервью, но иногда позволял себе резкие высказывания. Так, в 2011 году после очередной реабилитации (деньги на которые, как правило, находила Мадж), он заявил: "Я ноль в их глазах - не человек. Я - позор. Если бы я замерз до смерти, моя семья, вероятно, не знала бы об этом и не беспокоилась бы об этом в течение шести месяцев. Я никогда не любил ее (Мадонну - прим. редактора), она никогда не любила меня. Мы никогда не любили друг друга".

Тем не менее нашлись и те, кто скорбит об уходе 66-летнего брата певицы. Например, муж Мелани Чикконе, младшей сестры Мадонны, музыкант по имени Джо Генри. Он и сообщил общественности о смерти Энтони на своей странице в Instagram, опубликовал трогательную эпитафию и фото мужчины.

"Мой зять, Энтони Джерард Чикконе, вчера вечером покинул этот земной мир. Я знаю его с 15 лет, весны нашей жизни в Мичигане, с которой прошло так много лет. Энтони был сложным персонажем; и Бог знает: мы запутались в мгновениях, как умеют истинные братья. Но я любил его и понимал его лучше, чем иногда хотел показать. Но беды исчезают; а семья остается - с руками, протянутыми через стол. Прощай, брат Энтони. Я хочу думать, что Бог, в которого верила твоя благословенная мать (как и моя), держит ее там, ожидая принять тебя. По крайней мере, сегодня никто не разуверит меня в этом видении", - пишет зять погибшего.

Умер старший брат Мадонны - Энтони Джерард Чикконе / instagram.com/joehenrymusic

Что касается Мадонны, в социальных сетях она ни словом не обмолвилась о смерти брата. Однако пост Джо Генри лайкнула. В комментариях никто не осуждает певицу за молчание - в конце концов она, как человек, имеет право скорбеть без посторонних глаз, обращенных на ее утрату.

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