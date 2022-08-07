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Еще один холуй Кремля: основатель Pink Floyd обвинил Байдена в разжигании войны Украины и РФ

7 августа 2022, 20:18

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что президент США Джо Байден виноват в разжигании военного конфликта на Украине.

Уотерс, Байден
Основатель Pink Floyd обвинил Байдена в разжигании войны Украины и РФ / https://ua.depositphotos.com/

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что президент США Джо Байден виноват в разжигании военного конфликта на Украине. Музыкант также считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров, чтобы остановить военные действия. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

"Президент Байден? Во-первых, он подливает масло в огонь (конфликта — Главред) на Украине, это серьезное преступление. Почему США не призовут президента (Украины — Главред) Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой ужасной, чудовищной войне?" — сказал Уотерс.

Дело в том, что на одном из своих концертов в рамках тура "This Is Not A Drill" ("Это не учения") в США Уотерс в качестве сопровождения к одной из песен был показан фотобаннер с изображением президента Джо Байдена и подписью "военный преступник".

Напомним, ранее легендарная песня "Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как Андрей Хлывнюк ее спел во время патрулирования Софиевской площади в Киеве в составе теробороны.

Вскоре легендарная рок-группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор использовали запись голоса Хлывнюка с этой песней и записал трек "Hey Hey Rise Up", который быстро собрал миллионы просмотров на платформе YouTube.

"Мы, как и многие из них, чувствуем ярость и разочарование этого подлого акта вторжения против независимой, мирной демократической страны. Многие люди были убиты одним из крупнейших государств мира", — рассказал журналистам гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор.

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Автор: Егор Бунин
Владимир Зеленский Pink Floyd Роджер Уотерс война России и Украины
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