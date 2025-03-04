Элтон Джон с мужем "засветили" красавчиков-сыновей

Закари и Элайджа Ферниш-Джон совершили редкий выход свет со своими отцами.

https://stars.glavred.info/elton-dzhon-s-muzhem-zasvetili-krasavchikov-synovey-10644326.html Ссылка скопирована

Элтон Джон дети - как выглядят сыновья Элтона Джона и Дэвида Ферниша / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Краткое содержание:

На протяжении последних 33 лет Элтон Джон после Оскара устраивает вечеринку

В этом году на мероприятие попали его двое сыновей-подростков

Сэр Элтон Джон, легендарный британский певец и музыкант, в ночь после Оскара ежегодно устраивает шикарную вечеринку для своих звездных друзей. В этом году 77-летний артист не нарушил традицию, тем более что на ней появилось два очень особенных гостя.

Так на 33-й вечеринке по случаю вручения премии Оскар, организованной Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом, вместе с Джоном и его партнером Дэвидом Фернишем пришли двое их сыновей - 14-летний Закари Джексон Левон Ферниш-Джон и 12-летний Элайджа Джозеф Даниэль Ферниш-Джон. Родители прежде старались как можно реже показывать мальчиков на публике, однако в эту особенную ночь на 3 марта 2025 года решили сделать исключение, сообщает The New York Post.

видео дня

Мальчики были одеты в стильные черные костюмы с черной у Закари и белой у Элайджи рубашками. Сыновья Джона и Ферниша появились на свет благодаря суррогатному материнству.

Rocket boys: Elton John’s sons make rare appearance at his Oscars 2025 viewing party https://t.co/DvEBFhrcIBpic.twitter.com/DPqOYhloJk — New York Post (@nypost) March 3, 2025

Элтон Джон и Дэвид Ферниш начали встречаться в 1993 году, а 12 лет спустя заключили гражданский брак. В 2014 году, через год после появления второго сына, они официально поженились и устроили свадьбу.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединится в романтической комедии, где спустя 20 лет после развода сыграют влюбленных.

Также звезда "Матрицы" и "Джона Уика" Киану Ривз раскрыл секрет крепких отношений с 51-летней подругой. 60-летний артист никогда не был женат, и нынешний роман для него самый продолжительный.

Читайте также:

Кто такой Элтон Джон? Элтон Джон – британский музыкант, певец, композитор, командор Ордена Британской империи. Он творит в жанрах рок, поп-рок, глэм-рок, софт-рок, ритм-энд-блюз. Обладатель пяти "Грэмми" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двух "Золотых глобусов" (1995, 2020), двух "Оскаров" (1995, 2020), "Тони" (2000) и "Эми" (2024). Как сообщает Википедия, Элтон Джон - один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред