Елена Зеленская очаровала своим новым имиджем - что поменяла первая леди

Елена Зеленская вернулась к привычному образу.

Елена Зеленская всегда выглядит элегантно / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Вы узнаете:

Елена Зеленская рассказала о важном визите

Какой у нее сейчас маникюр

Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала новый маникюр нюдового оттенка.

На своей странице в соцсетях Зеленская рассказала о том, что побывала на открытии в Чернигове молодежного центра.

"В Чернигове побывала на открытии молодежного пространства "12–21" – уже третьего по счету в сети, которую мы развиваем вместе с командой Фонда по всей стране. Убеждена, что пространство "12–21" в Чернигове скоро станет частью повседневной жизни подростков и молодежи – местом поддержки и новых возможностей", - сообщила жена президента.

Смотрите видео с визита Елены Зеленской:

Елена Зеленская в Чернигове / фото: скрин t.me, Елена Зеленская

Елена Зеленская с нюдовым маникюром / фото: t.me, Елена Зеленская

На кадрах стало понятно, что первая леди поменяла маникюр, ведь совсем недавно она имела на ногтях красный лак впервые за долгое время.

Елена Зеленская с красным маникюром / фото: t.me, Елена Зеленская

Кстати, красный маникюр Елена Зеленская не делала с начала полномасштабной войны в Украине.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

