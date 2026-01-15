Елена Зеленская очаровала своим новым имиджем - что поменяла первая леди

Вы узнаете:
Первая леди Украины Елена Зеленская продемонстрировала новый маникюр нюдового оттенка.
На своей странице в соцсетях Зеленская рассказала о том, что побывала на открытии в Чернигове молодежного центра.
"В Чернигове побывала на открытии молодежного пространства "12–21" – уже третьего по счету в сети, которую мы развиваем вместе с командой Фонда по всей стране. Убеждена, что пространство "12–21" в Чернигове скоро станет частью повседневной жизни подростков и молодежи – местом поддержки и новых возможностей", - сообщила жена президента.
На кадрах стало понятно, что первая леди поменяла маникюр, ведь совсем недавно она имела на ногтях красный лак впервые за долгое время.
Кстати, красный маникюр Елена Зеленская не делала с начала полномасштабной войны в Украине.
О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
