Элегантная Джоли приехала в парижский бутик

Фанаты выстроились в очередь, чтобы поприветствовать любимую звезду.

Анджелина Джоли / скриншот

Анджелина Джоли выглядела непринужденно и шикарно, когда в понедельник вечером посетила бутик популярного бренда на Елисейских полях в Париже.

47-летняя актриса была окружена фанатами во французской столице, но все же нашла время раздать им автографы. Она продемонстрировала свой элегантный лук, продемонстрировав черный тренч, который надела поверх кремового платья, пишет The Daily Mail.

Анджелина также выглядела умопомрачительно в паре черных туфель на каблуках, с шикарной белой сумочкой с золотыми деталями.

Посмотреть на шикарную Джоли можно тут.

Она была с распущенными волосами и выглядела очень дружелюбной и улыбчивой.

Напомним, что с 2019 года Анджелина Джоли одинока. Казалось, что после развода с плэйбоем и актером Брэдом Питтом, романы ее больше не интересуют, и она полностью посвятила себя детям.

Тем не менее необузданная натура Джоли, похоже, нашла партнера себе под стать. Анджелину заподозрили в романе с ирландским актером Полом Мескалом, известным благодаря сериалу Нормальные люди.

Сейчас 26-летний Пол играет Стэнли Ковальски в лондонском театре Алмейда в пьесе Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание". На днях актера застали на свидании с Джоли в театральном кафе после постановки.

Также легендарный голливудский актер и продюсер Брэд Питт, по всей вероятности, закрутил новый роман ‒ с фитнес-тренером Инес де Рамон.

По данным издания, Питт уже успел познакомить девушку (которой он старше ровно на 30 лет) со своими звездными друзьями ‒ актером/режиссером Шоном Пенном и гитаристом легендарной группы Led Zeppelin Джимми Пейджем.

А на днях Питта застали с де Рамон во время свидания ‒ на концерте солиста группы U2 Боно в Лос-Анджелесе. Компанию им составили супермодель 90-х Синди Кроуфорд и ее супруг Рене Гербер.

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