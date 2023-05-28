Еле топала: Алла Пугачева засветилась на концерте Макаревича

Примадонна вышла на сцену вместе с артистами, но спуститься без помощи не смогла.

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Алла Пугачева пришла на концерт Машины времени / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/mashinavremeniofficial

Российская певица Алла Пугачева уже больше года живет в Израиле, куда выехала вместе с мужем, комиком Максимом Галкиным, в знак несогласия с военными действиями страны-агрессора относительно Украины.

Артистка осела в Кесарии, где на днях состоялся концерт группы Машина Времени, посвященный 54-летию со дня основания коллектива. Примадонна уважила своим присутствием давних друзей.

Для высокой гостьи выделили место в первом ряду, откуда Пугачева вела съемку. Затем и вовсе вышла на сцену с группой на прощальные овации. Видео артистка выложила на своей странице в Instagram.

На концерт певица пришла вся в белом, с легким макияжем и волосами, собранными в пучок на затылке. Она не стала скрываться за темными очками, как делает достаточно часто, и с удовольствием подпевала и подтанцовывала группе из зрительного зала.

Правда, некоторых поклонников Пугачевой все же смутило, что со сцены артистка спускалась очень медленно, осторожно переставляя ноги, под ручку с Макаревичем, хотя в остальные моменты выглядела достаточно бодро.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в рф, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.

Смотрите видеорепортаж о том, как Алла Пугачева и Максим Галкин из любимцев превратилась в персон нон-грата в стране-оккупанте:

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