Эктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта"

Ведущий "Мастер шеф" решил подбодрить украинцев.
Шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво решил немного поднять настроение своих подписчиков.
На своей страничке в Instagram он опубликовал снимок, на котором держит в руках петуха.
"Словил русского оккупанта. Что будем готовить?", - поинтересовался Эктор в подписи к фото.
Также он уточнил, что фото было сделано в мирное время.
Напомним, Эктор Хименес-Браво прервал путешествие на родину, чтобы помогать украинским беженцам. За несколько дней до начала войны он улетел с мамой в Колумбию, где должен был отдыхать минимум месяц. Однако любовь к стране, в которой он живет последний десяток лет все же пересилила.
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Автор: Сергей Коломиец