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Экс-супруга Добрынина заинтриговала дорогостоящим подарком от тайного поклонника

Руслана Заклинская
9 декабря 2023, 18:36
Даша Квиткова получила подарок от незнакомца на День святого Николая.
Экс-супруга Добрынина заинтриговала дорогостоящим подарком от тайного поклонника
Квиткова получила драгоценный подарок / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / kvittkova

Украинский блогер и экс-жена ведущего Никиты Добрынина, Даша Квиткова, поделилась радостной новостью с праздников. Она получила неожиданный и дорогой подарок по случаю Дня святого Николая. Об этом Квиткова рассказала в своем Instagram.

Квитковой подарили дорогостоящий фотоаппарат. Он отличается высоким качеством съемки и продвинутым функционалом. Его стоимость оценивается в в две тысячи долларов. Блогерша поделилась своим удовольствием в Instagram-stories, где показала новый гаджет и выразила благодарность за такой щедрый подарок.

"Кажется, и я получила Миколайчика", - заметила Даша.

видео дня
Экс-супруга Добрынина заинтриговала дорогостоящим подарком от тайного поклонника
Подарок, который получила Даша / Фото: Скрин с instagram.com/kvittkova

По словам Квитковой, она ранее вспоминала в своих сториз о желании приобрести именно такую камеру. Но оказалось, что кто-то другой уже опередил ее, сделав драгоценный подарок.

"Просто в сториз вспомнила, что я ищу одну камеру, которую хотела приобрести, но меня опередили", - сказала Квиткова.

Она не раскрыла, кто именно осуществил эту мечту, оставив это в секрете. Блогер также добавила смайлика, символизирующего тайну, добавляя загадочность к ситуации.

Напомним, блогерша Даша Квиткова, после развода с ведущим Никитой Добрыниным, хранит свою личную жизнь в тайне. Несмотря на слухи о романах с разными известными мужчинами, в том числе с "холостяком" Михаилом Заливако, она впервые рассказала, что ее сердце занято.

Также Даша ответила, что рада за своего бывшего мужа и его новая любовь. Однако подчеркнула, что не желает обсуждать его личную жизнь.

Как ранее сообщал Главред, появились слухи о том, что бывший муж Даши, Никита Добрынин, может иметь новый роман с известной украинской моделью.

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холостяк Никита Добрынин Даша Квиткова
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