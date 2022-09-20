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Ефросинина жестко ответила Собчак, которая назвала ее обманщицей

20 сентября 2022, 23:56

Ефросинина вступила в перепалку с Ксенией Собчак, которая обвинила украинцев в "нацизме".

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина жестко отреагировала на слова российской пропагандистки Ксении Собчак, которая обвинила украинцев в "нацизме". Россиянке не понравился протест украинцев по поводу участия российской модели в рекламе популярного бренда и она назвала это нацизмом.

Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на это, назвав вещи своими именами, и это не понравилось Ксении Собчак. Журналистка публично обвинила телеведущую во лжи.

На своей странице в Instagram Собчак заявила, что написала Ефросининой в приватные сообщения, но так и не дождалась ответа. Поэтому Собчак решила обнародовать переписку и упрекнуть Ефросинину.

Ефросинина жестко ответила Собчак, которая назвала ее обманщицей

Собчак недоумевает, отчего же украинцы не видят "хороших русских". Она также поясняет украинской ведущей значение слова "нацизм", который, по факту, является синонимом к слову Россия.

Ефросинина жестко ответила Собчак, которая назвала ее обманщицей

"Эти люди умеют только обвинять всех во лжи. И не видят стекло в собственном глазу. Это ДНК их нации", - ответила Ефросинина.

Напомним, ранее называющая себя либеральной, российская журналистка и пропагандистка Ксения Собчак отреагировала на смелое заявление российской певицы Аллы Пугачевой.

Как раз ранее легендарная поп-певица Алла Пугачева в день рождения своих детей, Гарри и Елизаветы, 18 сентября, публично выступила в поддержку своего супруга, комика Максима Галкина (его недавно власти страны-агрессора, России, признали "иноагентом").

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова", — написала она.

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