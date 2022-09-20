Ефросинина жестко ответила Собчак, которая назвала ее обманщицей

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина жестко отреагировала на слова российской пропагандистки Ксении Собчак, которая обвинила украинцев в "нацизме". Россиянке не понравился протест украинцев по поводу участия российской модели в рекламе популярного бренда и она назвала это нацизмом.

Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на это, назвав вещи своими именами, и это не понравилось Ксении Собчак. Журналистка публично обвинила телеведущую во лжи.

На своей странице в Instagram Собчак заявила, что написала Ефросининой в приватные сообщения, но так и не дождалась ответа. Поэтому Собчак решила обнародовать переписку и упрекнуть Ефросинину.

Собчак недоумевает, отчего же украинцы не видят "хороших русских". Она также поясняет украинской ведущей значение слова "нацизм", который, по факту, является синонимом к слову Россия.

"Эти люди умеют только обвинять всех во лжи. И не видят стекло в собственном глазу. Это ДНК их нации", - ответила Ефросинина.

Напомним, ранее называющая себя либеральной, российская журналистка и пропагандистка Ксения Собчак отреагировала на смелое заявление российской певицы Аллы Пугачевой.

Как раз ранее легендарная поп-певица Алла Пугачева в день рождения своих детей, Гарри и Елизаветы, 18 сентября, публично выступила в поддержку своего супруга, комика Максима Галкина (его недавно власти страны-агрессора, России, признали "иноагентом").

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова", — написала она.

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