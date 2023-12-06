УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ефросинина, Жадан, Квиткова и Денисенко: кто из звезд появится в праздничном проекте "Рождество. Ты не один"

Анна Подгорная
6 декабря 2023, 15:47
В Сочельник, 24 декабря, телеканал ТЕТ соберет всех украинцев вместе, чтобы отпраздновать объединенное Рождество.
Рождество. Ты не одинок
Премьера большого праздничного проекта "Рождество. Ты не один" / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В 21:00 зрителей ждет особая премьера – большой праздничный проект "Рождество. Ты не один". Это грандиозное событие, наполненное смыслами, семейным уютом и украинской аутентикой в каждой детали.

Съемки масштабного проекта "Рождество. Ты не один" состоялись на территории одной из главных святынь всего православного мира – Софийском соборе. Национальном заповеднике, в стенах которого "зашит" наш культурный код. Не менее знаково, что свет объединенного Рождества засияет в Софии Киевской с лидерами мнений и любимыми артистами, которые ощущают новое звучание украинского Рождества.

24 декабря в 21:00 за праздничным столом с 12 блюдами от Евгения Клопотенко соберутся телеведущая и благотворительница Маша Ефросинина, блогерша и инфлюенсерша Даша Квиткова, ведущая проекта "Ближче до зірок" Натали Солоник, ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" Алексей Суханов, телеведущая Соломия Витвицкая и вся большая семья Сніданку з 1+1. Рождественскими мотивами наполнятся хиты KOLA, ROXOLANA, Джамалы, Jerry Heil, Монатика, KAZKA, Нади Дорофеевой, ONUKA, Макса Барских, Adam, Тони Матвиенко, KOZAK SIROMAHA и Юлии Саниной.

видео дня
Рождество. Ты не одинок
Премьера большого праздничного проекта "Рождество. Ты не один" / Пресс-служба

Кроме неожиданных музыкальных коллабораций, колядок и щедривок в новом современном звучании зрителей ждут теплые встречи с актрисой Натальей Денисенко, писателем Сергеем Жаданом, волонтерами и военными, юмористами и актерами – Ириной Сопонару, Анастасией Оруджевой, Евгением Кошевым.

"Рождество. Ты не один" на телеканале ТЕТ - это большой праздничный проект, который влюбит в рождественские традиции и современность, приумножит глубину и придаст значимости главному зимнему празднику, объединит и поддержит украинцев на любых расстояниях.

Рождество. Ты не одинок
Премьера большого праздничного проекта "Рождество. Ты не один" / Пресс-служба

Смотрите проект "Рождество. Ты не один" 24 декабря в 21: 00 также на телеканале 1+1 Украина. Найти телеканалы ТЕТ и 1+1 Украина можно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

По случаю рождественских и новогодних праздников с 1 по 31 декабря 2023 года телеканал ТЕТ и другие телеканалы 1+1 media будут бесплатно доступны к просмотру на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. Так, в течение декабря зрители смогут без ограничений и бесплатно смотреть любимые программы, шоу, фильмы и сериалы на телеканалах ТЕТ, 1+1 Украина, 2+2, ПЛЮСПЛЮС, УНИАН, Бігуді и Kvartal TV. Чтобы воспользоваться этой возможностью, подписчикам нужно только авторизоваться в приложении Киевстар ТВ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Рождество Сочельник Рождество Христово Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

СБУ атаковали войска РФ: у ВСУ появился коридор для ударов по Крымскому мосту

СБУ атаковали войска РФ: у ВСУ появился коридор для ударов по Крымскому мосту

16:30 Украина
РосСМИ: в Луганске подорвали автомобиль с ранее "воскресшим" топ-боевиком "ЛНР"

РосСМИ: в Луганске подорвали автомобиль с ранее "воскресшим" топ-боевиком "ЛНР"

15:29 Украина
"Ответственность за поражение Украины": в США призвали Конгресс опомниться

"Ответственность за поражение Украины": в США призвали Конгресс опомниться

14:28 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:43

Будут преследовать болезни и беды: что нельзя делать 7 декабря

16:36

74-летней Алле Пугачевой стало плохо на Кипре

16:30

СБУ атаковали войска РФ: у ВСУ появился коридор для ударов по Крымскому мосту

16:26

В оккупированном Донецке прогремели взрывы

16:12

"Режим Путина укрепляется": Портников описал опасную тенденцию

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - ГорбачБез помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач
16:07

В "Нафтогазе" ответили, что будет с ценами на газ этой зимой

15:47

Ефросинина, Жадан, Квиткова и Денисенко: кто из звезд появится в праздничном проекте "Рождество. Ты не один"

15:41

Оккупанты РФ открыли два направления для штурма Авдеевки: в МВА раскрыли детали

15:29

РосСМИ: в Луганске подорвали автомобиль с ранее "воскресшим" топ-боевиком "ЛНР"Видео

Реклама
15:28

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия показывает, насколько вы пунктуальны

15:21

Будто разные люди: Наталья Могилевская показала себя до и после макияжаВидео

15:15

Церковный праздник 7 декабря: что нельзя делать на святого Амвросия

15:13

Ефросинина наотрез отказалась выходить на одну сцену с Остапчуком

14:28

Праздничная продуктовая корзина значительно подорожает: почему растут цены

14:28

"Ответственность за поражение Украины": в США призвали Конгресс опомниться

14:27

Путинистка Кожевникова показала себя в огромном весе

14:06

Не только для пенсионеров: что такое скандинавская ходьба и какая от нее пользаВидео

13:52

В Словакии перевозчики хотят полностью заблокировать пункт пропуска в Украину

13:39

Секрет идеальной яичницы: почему опытные кулинары добавляют воду во время жарки

13:28

Угрожающе критическая ситуация: эксперт про оборону Авдеевки до Нового года

Реклама
13:28

Блинкен – об угрозе срыва помощи Украине: это развяжет руки Путину по всему миру

13:27

Врачи заливали капельницы за кулисами: российская певица еле допела на собственном концерте

13:12

Лимон, соль и уксус заменят магазинные средства: как быстро отбелить пожелтевший пластик

13:06

Вернулся из Польши защищать Украину: на фронте погиб работник мэрии Люблина

13:05

"Город-призрак Бахмут": Тука рассказал, восстановят ли в Украине разрушенные городаВидео

12:51

Зеленский выступит на саммите лидеров G7: названа повестка встречи

12:18

"Плохие сутки для оккупантов": ВСУ "минуснули" РЭБ Житель и 520 путинских вояк

12:12

"Не думал, что это настолько серьезно": у Романа Сасанчина проблемы со здоровьем

12:06

Возможности, радость и деньги: 4 знака зодиака станут счастливее в декабре 2023

11:58

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня 2023: Лошадь - держите деньги при себе, Бык - готовьтесь к путанице

11:51

Писториус пообещал, что Германия увеличит производство оружия для Украины

11:48

Украину накроет циклон из Турции: синоптик назвала дату сильных осадков

11:32

С глубоким смыслом: София Ротару поздравила с Днем ВСУ и с Днем святого Николая

11:22

Гороскоп на 2024 год для Овнов: Зеленый Дракон принесет успех, любовь и прибыльВидео

11:04

Под Бахмутом ВСУ прорвались и захватили позиции оккупантов: в ISW раскрыли детали

10:54

Грандиозный скандал в Испании: королеву обвиняют в измене мужу

10:51

Иностранные СМИ готовят "атаку" против руководства Украины – ЦПД

10:03

Почему Зеленский отменил выступление в Сенате: Умеров намекнул на ситуацию на фронте

09:58

Рождественская головоломка для всей семьи: 5 драконов на фото найти смогут не все

09:54

"Это безумие": Байден отреагировал на возможный отказ США от поддержки Украины

Реклама
09:48

Виталий Портников. Россия соблазняет переговорамиВидеоблоги

09:46

"Мы можем потерять страну": командир взвода рассказал о сложной ситуации на фронте

09:28

"Цивилизованному миру должно быть стыдно": Умеров рассказал о ситуации на фронте

09:24

Почему нельзя говорить "слідуючий": Авраменко объяснил распространенную ошибкуВидео

09:22

Гороскоп на завтра 7 декабря 2023: Стрельцов подведут зубы, Овны потеряют деньги

08:47

Демократы внесли в Сенат США новый законопроект: получит ли Украина помощь

08:37

Лидер республиканцев в Сенате призвал голосовать против выделения помощи Киеву

08:15

Лунный календарь 7 декабря 2023: очень мощный день способствует излечению болезней

08:05

"Все решения приняты": Кулеба сделал важное заявление о появлении F-16 в Украине

08:00

Пакет помощи от США, или почему Украину ждет жесткая экономиямнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять