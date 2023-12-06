Ефросинина, Жадан, Квиткова и Денисенко: кто из звезд появится в праздничном проекте "Рождество. Ты не один"

В Сочельник, 24 декабря, телеканал ТЕТ соберет всех украинцев вместе, чтобы отпраздновать объединенное Рождество.

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Премьера большого праздничного проекта "Рождество. Ты не один" / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В 21:00 зрителей ждет особая премьера – большой праздничный проект "Рождество. Ты не один". Это грандиозное событие, наполненное смыслами, семейным уютом и украинской аутентикой в каждой детали.

Съемки масштабного проекта "Рождество. Ты не один" состоялись на территории одной из главных святынь всего православного мира – Софийском соборе. Национальном заповеднике, в стенах которого "зашит" наш культурный код. Не менее знаково, что свет объединенного Рождества засияет в Софии Киевской с лидерами мнений и любимыми артистами, которые ощущают новое звучание украинского Рождества.

24 декабря в 21:00 за праздничным столом с 12 блюдами от Евгения Клопотенко соберутся телеведущая и благотворительница Маша Ефросинина, блогерша и инфлюенсерша Даша Квиткова, ведущая проекта "Ближче до зірок" Натали Солоник, ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" Алексей Суханов, телеведущая Соломия Витвицкая и вся большая семья Сніданку з 1+1. Рождественскими мотивами наполнятся хиты KOLA, ROXOLANA, Джамалы, Jerry Heil, Монатика, KAZKA, Нади Дорофеевой, ONUKA, Макса Барских, Adam, Тони Матвиенко, KOZAK SIROMAHA и Юлии Саниной.

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Премьера большого праздничного проекта "Рождество. Ты не один" / Пресс-служба

Кроме неожиданных музыкальных коллабораций, колядок и щедривок в новом современном звучании зрителей ждут теплые встречи с актрисой Натальей Денисенко, писателем Сергеем Жаданом, волонтерами и военными, юмористами и актерами – Ириной Сопонару, Анастасией Оруджевой, Евгением Кошевым.

"Рождество. Ты не один" на телеканале ТЕТ - это большой праздничный проект, который влюбит в рождественские традиции и современность, приумножит глубину и придаст значимости главному зимнему празднику, объединит и поддержит украинцев на любых расстояниях.

Премьера большого праздничного проекта "Рождество. Ты не один" / Пресс-служба

Смотрите проект "Рождество. Ты не один" 24 декабря в 21: 00 также на телеканале 1+1 Украина. Найти телеканалы ТЕТ и 1+1 Украина можно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

По случаю рождественских и новогодних праздников с 1 по 31 декабря 2023 года телеканал ТЕТ и другие телеканалы 1+1 media будут бесплатно доступны к просмотру на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. Так, в течение декабря зрители смогут без ограничений и бесплатно смотреть любимые программы, шоу, фильмы и сериалы на телеканалах ТЕТ, 1+1 Украина, 2+2, ПЛЮСПЛЮС, УНИАН, Бігуді и Kvartal TV. Чтобы воспользоваться этой возможностью, подписчикам нужно только авторизоваться в приложении Киевстар ТВ.

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