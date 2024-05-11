Эден Голан, представляющую Израиль на Евровидении 2024, внесли в базу "Миротворец"

Израильская представительница конкурса Евровидение 2024 певица Эден Голан, которая имеет украинские корни, но почти всю жизнь прожила в России, которая начала кровавое полномасштабное вторжение в Украину, попала в список Миротворца.
По данным сайта, она обвиняется в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории. А также за незаконную коммерческую деятельность на оккупированных российскими захватчиками территориях Украины, участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками и участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях террористической России против Украины.
Отметим, из открытых источников удалось узнать, что Голан родилась в Кфар-Саве, Израиль, в 2003 году, но детство провела в Москве, куда ее семья переехала из-за работы отца – еврея-латыша. Мать певицы Ольга – украинка по происхождению.
Евровидение 2024 - последние новости
Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.
Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.
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