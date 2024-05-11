Джоли обвинили в попытке рассорить детей с Брэдом Питтом

Бывший телохранитель Анджелины Джоли, утверждает, что актриса планомерно "вбивала клин" в отношения между ее шестью детьми и их отцом Брэдом Питтом.

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Бракоразводный процесс между Джоли и Питтом и не думает сбавлять обороты / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Тони Уэбб, бывший британский спецназовец и экс-телохранитель звездной четы Брэда Питта и Анджелины Джоли, заявил, что актриса настаивала на том, чтобы ее дети избегали отца. Об этом сообщает британский Daily Mail со ссылкой на судебные материалы, которые адвокаты Питта подали в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Документы были обнародованы в прессе в рамках продолжающейся "Войны роз", в ходе которой Питт и Джоли ожесточенно сражаются за право продать свой французский особняк с виноградниками Шато Мираваль.

Согласно информации из искового заявления, Джоли продала свою долю в размере 62 млн долларов российскому миллиардеру Юрию Шефлеру в 2021 году. По мнению Питта, противоречило их соглашению предоставить другому право преимущественной покупки.

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На Шато Мираваль производят дорогое игристое розовое вино. Питт надеялся, что в случае решения Джоли продать свою долю в бизнесе первое предложение она сделает ему. Поэтому сделка бывшей жены с российским олигархом стала для него шоком и поводом подать в суд.

Кто такое Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Его комментарии составляют часть ходатайства, поданного Питтом, где Джоли названа "лицемеркой" за утверждение, что он хотел использовать соглашение о неразглашении при продаже их французского виноградника, чтобы "контролировать" ее. И это – несмотря на то, что она регулярно затыкает рот своим сотрудникам аналогичными контрактами.

"После их развода мы с SRS Global продолжаем обеспечивать безопасность г-жи Джоли, г-на Питта и их детей. Незадолго до того, как два глобальных подрядчика SRS дали показания в судебном деле, которое, как я понял, было связано с разводом г-жи Джоли и г-на Питта и опекой над их детьми, г-н Виейра позвонил мне на мой мобильный телефон. Он сказал мне, что слышал, что два подрядчика, которые обеспечивали личную охрану г-жи Джоли через SRS Global, могут давать показания в суде по семейным делам. Затем Виейра попросил меня помешать этим двум лицам давать показания. Я понял, что г-н Виейра обращался с этой просьбой от имени г-жи Джоли", — заявил в суде их бывший телохранитель Уэбб.

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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